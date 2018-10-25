«Идиотизма списку придают Летов и Лагутенко»: историк уральского рока — об именах для аэропортов

Однако писатель и историограф уральского рока Дмитрий Карасюк отнесся к этой идее скептически. На своей странице в Facebook он написал пост, в котором раскритиковал ее. Публикуем его с разрешения автора:

В России решили массово переименовать воздушные гавани. Сейчас ищут названия для нашего и еще 44 аэропортов страны . На сайте ВеликиеИмена.рф уже появился лонг-лист, в который входят имена известных людей. По мнению экспертов, продвигающих проект, присвоение имени аэропорту положительно скажется на его имидже: гости города получат лучшее представление об истории региона.

Ознакомился с лонг-листом «великих деятелей отечественной истории», чьими именами предлагается обозвать 45 российских аэропортов. Ощущение наспех сделанной жуткой халтуры. Никакого уважения к «великим именам» нет и в помине. У Льва Толстого (Казань) стоят даты жизни 1928–1910 (позже дату рождения поправили. — Прим. ред.). Во многих кратких биографиях посреди слов стоят знаки переноса — явно копировали откуда-то на скорую руку. Списки имён тоже явно составлялись в спешке — «всю ночь не смыкали в правлении глаз: пришёл им приказ посадить ананас». Я не сомневаюсь, что попавшие в эти списки директора совхозов, капитаны рыболовецких траулеров, медицинские сёстры и геологоразведчики — достойные люди, но предложения называть их именами воздушные гавани, в том числе и международные, выглядят очень странно. Интересно, что в нескольких регионах фигурируют секретари райкомов и обкомов КПСС — там вообще в курсе, какой год на дворе?

Здоровый идиотизм придают этим спискам имена Егора Летова в Омске и Ильи Лагутенко во Владивостоке.



Что касается имён действительно великих деятелей российской истории и культуры, то получается, что их просто не хватает на все 45 аэропортов. 5–6 раз фигурируют в списках имена Петра I, Пушкина, Королёва (даже в Магадане, где он сидел), Толстого. Больше десятка имён встречаются 2–3 раза. Помимо прямых совпадений есть ещё и однофамильцы. Например, четверо Николаев Кузнецовых — и ни один из них не знаменитый разведчик. При этом в архангельском списке нет Ломоносова, а в калининградском — Канта, что по меньшей мере странно.



Впрочем, чрезвычайно странной выглядит вся эта затея с переименованием аэропортов. Непонятно, в чью высокопоставленную голову постучалась эта гениальная идея, причём начала биться в черепной коробке столь громко, что на этот шум с готовностью откликнулись псевдонаучные общества, общественные палаты разных уровней и региональное начальство. Уровень министра культуры явно недостаточен для того, чтобы закрутить всю эту идиотскую кутерьму. Всё делается с нарушением федерального закона 1997 года о переименовании географических объектов. Даже при смене названия улицы обычно проводится опрос всех жителей и процесс затягивается на годы. А тут покушаются на имя воздушных ворот регионов, не учитывая мнения их жителей. На всё про всё кем-то отпущено жалких два месяца, причём решение будет приниматься при помощи подсчёта непонятных голосов на халтурном сайте. Грустно и противно…