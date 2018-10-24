Теперь не запотеет: знакомимся с «УАЗ-Патриотом», который получил новый мотор и вентиляцию
Новая волна обновлений коснулась силового агрегата и шасси автомобиля
«УАЗ-Патриот» обычно заявлял о себе с первого касания: дергаешь, дергаешь за дверную ручку, а она никак. Опытные на это говорили, мол, хват надо знать. И сколько ни было рестайлингов у «Патриота», строптивые ручки оставались его фирменным знаком. И вдруг во время четвертой итерации в 2018 году строптивость исчезла: чик, и дверь открылась. Да неужели?
За 13 лет неутомимых апгрейдов «Патриот» получил АБС, кондиционер, систему стабилизации, раздатку и коробку Dymos, предпусковой подогреватель (опция), подушки безопасности, единый бак, современную окраску и много чего ещё. В последние годы особенное внимание уделялось «гаджетированию», и вкупе с новым интерьером у «Патриота» появилась мультимедийная система, навигация, камера заднего вида и климат-контроль.
Но как-то за бортом оставался вопрос базовых ценностей: цветастенький экран — это, конечно, здорово, но основу автомобиля составляет его шасси и силовой агрегат, и в этом аспекте «Патриот» прогрессировал не столь стремительно. Да, появился задний стабилизатор поперечной устойчивости, ко двору пришлась ESP с имитацией блокировки дифференциала, а настоящая, для заднего моста, — появилась в качестве опции. Но подвески, мотор и даже система вентиляции не только вызывали вопросы уазофилов, но и целый поток рацпредложений: на форумах полно отчетов, как «чипануть» мотор или избавиться от запотевания стекол.
Например, раньше вентиляционная решетка располагалась на крыше в задней части багажника, а после нынешнего обновления переехала вниз, что, по замыслу, улучшило циркуляцию воздуха в салоне. Оценить эффективность, правда, не удалось: в день теста, несмотря на дожди, не запотевал и дорестайлинговый «Патриот», который мы взяли для сравнения.
Из приятных мелочей — двойной уплотнитель дверей и багажника, из неприятных — уплотняет он только верхнюю часть проемов, что выглядит странно для автомобиля, который полжизни проводит по пояс в грязи.
Изменения в передней подвеске уже обкатаны на грузовом «УАЗ-Профи». Новые углы установки колёс улучшили «держак» на прямой, а открытые поворотные кулаки сократили радиус разворота почти на метр. В задней подвеске смягчили рессоры (теперь они двухлистовые) и стабилизатор, поэтому автомобиль меньше подпрыгивает в неровных поворотах, но больше раскачивается. Новыми стали и амортизаторы, причем на обеих осях.
Двигатель ZMZ-PRO тоже знаком по модели «Профи» и является модернизацией привычного ЗМЗ-409. Он лучше подходит для установки ГБО (более жаростойкие клапаны), отличается системой впуска и нулевым риском встречи клапанов и поршней, даже если порвется более надежная двухрядная цепь (раньше была однорядная). Возросшая до 9,8 степень сжатия по-прежнему допускает, хотя и не рекомендует, бензин АИ-92.
А ещё ZMZ-Pro мощнее предка. Впрочем, возросшую со 135 до 150 л. с. мощность почувствовать сложно — для автомобиля массой за 2 тонны такая прибавка погоды не делает. УАЗ по-прежнему кокетливо не указывает динамику разгона до 100 км/час. Но важнее, что крутящий момент не только возрос до 235 Н·м (+8%), но и сместился к низким оборотам. Теперь пик достигается при 2650 об/мин., что вкупе с полегчавшим сцеплением и перенастроенным механизмом выбора передач упрощает и городскую езду, и внедорожную. На прежнем «Патриоте» бывало так: на одной передаче мотор надрывается, на другой — не тянет. Теперь искать золотую середину проще.
Шум мотора приглушили дополнительной изоляцией отсека, как бы завершив работу, начатую еще во время прошлого апдейта-2016: тогда внимание уделили полу и салону.
Рулевое управление уже дорабатывали в 2014 году: тогда Patriot получил усилитель ZF с прогрессивной характеристикой. В этот раз лишь прицепили демпфер, который снижает риск получить удар по пальцам в «обратку», например, при резком наезде на край колеи.
Ну а в целом? А в целом «Патриот» остался собой, и даже внешне отличить его от предыдущей версии невозможно. Концепция «внедорожник для города», которую УАЗ активно продвигал последние годы, если и имела какой-то смысл, то реализована с большими оговорками. Неплохой тачскрин не сделал его автомобилем городского пижона. С точки зрения последнего, «Патриот» по-прежнему ближе к маршрутным «Газелям». В городе его плюсы проявляются изредка при проезде рельсов или разбитых дворов, которые он покоряет с большим хладнокровием. Но в остальном он слишком велик, неповоротлив, прожорлив и трудозатратен в управлении, чтобы рекомендовать его человеку, который не планирует приключений за городской чертой.
Возросшая за последние годы стабильность и обратная связь рулевого управления облегчили езду по трассе, но по-прежнему не хватает динамики. На обгонах всё равно нужно тщательно примеряться, мучить мотор оборотами, щелкать передачи.
Правда, уверенности в дальней дороге добавляет система стабилизации, которую, по уму, нужно сделать стандартной: сейчас она доступна в версиях от 979 тысяч рублей. Это одна из самых полезных обновок за последние годы: «Патриот» порой склонен к заносу, и ESP Bosch 9.0 минимизирует последствия. На размытых грунтах она прикусывает скользящие колеса, увеличивая тяговую проходимость.
Ещё «Патриот» стал тише, и в дороге вполне можно слушать музыку. Лучше и посадка за рулем, а климат-контроль действительно держит заданную температуру — разве что на высоких оборотах оглушительно шипит вентилятор. И всё-таки в кроссоверах устаешь меньше, и складывается это из тысячи мелочей: меньше подруливаешь, меньше тратишь сил на работу с педалями и рычагом.
Поэтому если уж «Патриот» — то обязательно с плохими дорогами в придачу. Здесь он сразу расцветает и демонстрирует свои лучшие качества: энергоемкость подвесок, достаточный угол въезда, «жесткий» полный привод, который можно усилить блокировкой заднего дифференциала (опция за 38 тысяч рублей). Он позволяет экспериментировать и, в отличие от кроссоверов, оставляет право на ошибку.
Цены на «Патриот» после рестайлинга подросли: если раньше комплектация «Классик» начиналась от 719 тысяч рублей, то теперь стоит как минимум 766,5 тысячи. Правда, добавили упрощенную версию Fleet с прежним мотором и прицелом на корпоративные парки, но и она стоит 746,5 тысячи. Топовая комплектация «Максимум» — это уже 1,049 миллиона рублей, но даже её можно усугубить дополнительными опциями, например кожаной отделкой (40 тысяч) или лебедкой (49 тысяч).
Впрочем, осенью подорожали почти все машины, и для «Патриота», который на 50% зависит от долларовых компонентов, скачки курсов валют тоже болезненны. Сам производитель надеется, что очередное обновление подстегнет интерес к флагману, который формирует большую часть продаж. А они слегка просели с начала года: на фоне растущего рынка спрос на УАЗы за восемь месяцев сократился на 6%. Исправит ли ситуацию обновленный «Патриот» — скоро узнаем.
В прошлом году УАЗ представил новую модель «Профи» с грузоподъемностью 1,5 тонны. Прошлый рестайлинг прошёл в 2016 году, когда «Патриот» получил ESP.
Фото: Артём Краснов