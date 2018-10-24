Теперь не запотеет: знакомимся с «УАЗ-Патриотом», который получил новый мотор и вентиляцию

В 2018 году «Патриот» пережил уже четвертый рестайлинг, самый незаметный внешне





«УАЗ-Патриот» обычно заявлял о себе с первого касания: дергаешь, дергаешь за дверную ручку, а она никак. Опытные на это говорили, мол, хват надо знать. И сколько ни было рестайлингов у «Патриота», строптивые ручки оставались его фирменным знаком. И вдруг во время четвертой итерации в 2018 году строптивость исчезла: чик, и дверь открылась. Да неужели?







Отличить новую модель от прежней невозможно — изменения внутри





За 13 лет неутомимых апгрейдов «Патриот» получил АБС, кондиционер, систему стабилизации, раздатку и коробку Dymos, предпусковой подогреватель (опция), подушки безопасности, единый бак, современную окраску и много чего ещё. В последние годы особенное внимание уделялось «гаджетированию», и вкупе с новым интерьером у «Патриота» появилась мультимедийная система, навигация, камера заднего вида и климат-контроль.







Интерьер тоже практически не изменился





Но на передней стойке появилась ручка, облегчающая посадку





Такая же — для задних пассажиров





У «Патриота» неплохая система навигации





Топовые версии оснащают климат-контролем





Полный привод включается «шайбой»





Но как-то за бортом оставался вопрос базовых ценностей: цветастенький экран — это, конечно, здорово, но основу автомобиля составляет его шасси и силовой агрегат, и в этом аспекте «Патриот» прогрессировал не столь стремительно. Да, появился задний стабилизатор поперечной устойчивости, ко двору пришлась ESP с имитацией блокировки дифференциала, а настоящая, для заднего моста, — появилась в качестве опции. Но подвески, мотор и даже система вентиляции не только вызывали вопросы уазофилов, но и целый поток рацпредложений: на форумах полно отчетов, как «чипануть» мотор или избавиться от запотевания стекол.





Модернизированная система вентиляции и обдува стекол должна решить проблему конденсата





Например, раньше вентиляционная решетка располагалась на крыше в задней части багажника, а после нынешнего обновления переехала вниз, что, по замыслу, улучшило циркуляцию воздуха в салоне. Оценить эффективность, правда, не удалось: в день теста, несмотря на дожди, не запотевал и дорестайлинговый «Патриот», который мы взяли для сравнения.







Уплотнитель двери доходит до её середины





Из приятных мелочей — двойной уплотнитель дверей и багажника, из неприятных — уплотняет он только верхнюю часть проемов, что выглядит странно для автомобиля, который полжизни проводит по пояс в грязи.







Новые амортизаторы и поворотные кулаки





В задней подвеске: смягченные рессоры и стабилизатор





Изменения в передней подвеске уже обкатаны на грузовом «УАЗ-Профи». Новые углы установки колёс улучшили «держак» на прямой, а открытые поворотные кулаки сократили радиус разворота почти на метр. В задней подвеске смягчили рессоры (теперь они двухлистовые) и стабилизатор, поэтому автомобиль меньше подпрыгивает в неровных поворотах, но больше раскачивается. Новыми стали и амортизаторы, причем на обеих осях.







Двигатель ZMZ-Pro — модификация мотора ЗМЗ-409 с увеличенной степенью сжатия и мощностью 150 л.с.





Двигатель ZMZ-PRO тоже знаком по модели «Профи» и является модернизацией привычного ЗМЗ-409. Он лучше подходит для установки ГБО (более жаростойкие клапаны), отличается системой впуска и нулевым риском встречи клапанов и поршней, даже если порвется более надежная двухрядная цепь (раньше была однорядная). Возросшая до 9,8 степень сжатия по-прежнему допускает, хотя и не рекомендует, бензин АИ-92.





Мотор новый, но трансмиссия принципиально не изменилась: коробка и раздатка Dymos, полный привод — с принудительным включением переднего моста





А ещё ZMZ-Pro мощнее предка. Впрочем, возросшую со 135 до 150 л. с. мощность почувствовать сложно — для автомобиля массой за 2 тонны такая прибавка погоды не делает. УАЗ по-прежнему кокетливо не указывает динамику разгона до 100 км/час. Но важнее, что крутящий момент не только возрос до 235 Н·м (+8%), но и сместился к низким оборотам. Теперь пик достигается при 2650 об/мин., что вкупе с полегчавшим сцеплением и перенастроенным механизмом выбора передач упрощает и городскую езду, и внедорожную. На прежнем «Патриоте» бывало так: на одной передаче мотор надрывается, на другой — не тянет. Теперь искать золотую середину проще.





Низовой момент облегчил езду в крадущемся режиме





Шум мотора приглушили дополнительной изоляцией отсека, как бы завершив работу, начатую еще во время прошлого апдейта-2016: тогда внимание уделили полу и салону.







Рулевое управление уже дорабатывали в 2014 году: тогда Patriot получил усилитель ZF с прогрессивной характеристикой. В этот раз лишь прицепили демпфер, который снижает риск получить удар по пальцам в «обратку», например, при резком наезде на край колеи.







Новое сцепление снижает усилие на педали газа и вибрации





Ну а в целом? А в целом «Патриот» остался собой, и даже внешне отличить его от предыдущей версии невозможно. Концепция «внедорожник для города», которую УАЗ активно продвигал последние годы, если и имела какой-то смысл, то реализована с большими оговорками. Неплохой тачскрин не сделал его автомобилем городского пижона. С точки зрения последнего, «Патриот» по-прежнему ближе к маршрутным «Газелям». В городе его плюсы проявляются изредка при проезде рельсов или разбитых дворов, которые он покоряет с большим хладнокровием. Но в остальном он слишком велик, неповоротлив, прожорлив и трудозатратен в управлении, чтобы рекомендовать его человеку, который не планирует приключений за городской чертой.







При быстрой езде чувствуется дефицит мощности





Возросшая за последние годы стабильность и обратная связь рулевого управления облегчили езду по трассе, но по-прежнему не хватает динамики. На обгонах всё равно нужно тщательно примеряться, мучить мотор оборотами, щелкать передачи.







Правда, уверенности в дальней дороге добавляет система стабилизации, которую, по уму, нужно сделать стандартной: сейчас она доступна в версиях от 979 тысяч рублей. Это одна из самых полезных обновок за последние годы: «Патриот» порой склонен к заносу, и ESP Bosch 9.0 минимизирует последствия. На размытых грунтах она прикусывает скользящие колеса, увеличивая тяговую проходимость.





Шумоизоляцию улучшали в два этапа: в 2016-м и 2018 годах





Ещё «Патриот» стал тише, и в дороге вполне можно слушать музыку. Лучше и посадка за рулем, а климат-контроль действительно держит заданную температуру — разве что на высоких оборотах оглушительно шипит вентилятор. И всё-таки в кроссоверах устаешь меньше, и складывается это из тысячи мелочей: меньше подруливаешь, меньше тратишь сил на работу с педалями и рычагом.





На роль экспедиционной машины «Патриот» подходит вполне





Поэтому если уж «Патриот» — то обязательно с плохими дорогами в придачу. Здесь он сразу расцветает и демонстрирует свои лучшие качества: энергоемкость подвесок, достаточный угол въезда, «жесткий» полный привод, который можно усилить блокировкой заднего дифференциала (опция за 38 тысяч рублей). Он позволяет экспериментировать и, в отличие от кроссоверов, оставляет право на ошибку.







Любой УАЗ (на фото — пикап) по-настоящему проявляется только в глуши





Мы заехали в затерянное село и сразу поняли, кто уже многие годы формирует спрос на ульяновскую продукцию





«Буханка» в этом году отмечает юбилей





Цены на «Патриот» после рестайлинга подросли: если раньше комплектация «Классик» начиналась от 719 тысяч рублей, то теперь стоит как минимум 766,5 тысячи. Правда, добавили упрощенную версию Fleet с прежним мотором и прицелом на корпоративные парки, но и она стоит 746,5 тысячи. Топовая комплектация «Максимум» — это уже 1,049 миллиона рублей, но даже её можно усугубить дополнительными опциями, например кожаной отделкой (40 тысяч) или лебедкой (49 тысяч).





Цена базовой версии (кроме Fleet) выросла почти на 50 тысяч





Впрочем, осенью подорожали почти все машины, и для «Патриота», который на 50% зависит от долларовых компонентов, скачки курсов валют тоже болезненны. Сам производитель надеется, что очередное обновление подстегнет интерес к флагману, который формирует большую часть продаж. А они слегка просели с начала года: на фоне растущего рынка спрос на УАЗы за восемь месяцев сократился на 6%. Исправит ли ситуацию обновленный «Патриот» — скоро узнаем.







Основной спрос на УАЗы формируют любители активного отдыха и жители глубинки





В прошлом году УАЗ представил новую модель «Профи» с грузоподъемностью 1,5 тонны. Прошлый рестайлинг прошёл в 2016 году, когда «Патриот» получил ESP.