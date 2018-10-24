Женщина выпала из окна многоэтажки на Одоевского

Сейчас в инциденте разбираются следователи

Инцидент произошёл около 2:30





В ночь на среду, 24 октября, из окна шестнадцатиэтажного дома на улице Одоевского в Первомайском районе Новосибирска выпала женщина.





По информации очевидцев в социальных сетях, инцидент произошёл около 2:30 в доме № 10/1 .





«Такой факт был. Женщина 1985 года рождения. Выпала с 16-го этажа. Сейчас следователи следственного управления устанавливают все обстоятельства происшествия», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.





Накануне в Дзержинском районе Новосибирска из окна 5-го этажа выпал мужчина: врачи диагностировали у пострадавшего перелом ноги.