Женщина выпала из окна многоэтажки на Одоевского
Сейчас в инциденте разбираются следователи
В ночь на среду, 24 октября, из окна шестнадцатиэтажного дома на улице Одоевского в Первомайском районе Новосибирска выпала женщина.
По информации очевидцев в социальных сетях, инцидент произошёл около 2:30 в доме
«Такой факт был. Женщина 1985 года рождения. Выпала с 16-го этажа. Сейчас следователи следственного управления устанавливают все обстоятельства происшествия», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.
Накануне в Дзержинском районе Новосибирска из окна 5-го этажа выпал мужчина: врачи диагностировали у пострадавшего перелом ноги.
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Александр Сильченко
Фото Александры Трофименко