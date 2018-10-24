Квартира сгорела дотла: налоговики со всей страны собрали 150 тысяч для коллеги из Бердска

Оксана Ибраева спаслась из горящей квартиры с двумя детьми

Сейчас супруги Ибраевы вместе с детьми живут у родственников
Сейчас супруги Ибраевы вместе с детьми живут у родственников


Сотрудники Федеральной налоговой службы со всей России помогли коллеге из Бердска — у семьи налогового инспектора Оксаны Ибраевой дотла сгорела двухкомнатная квартира, которую они купили в ипотеку. 


Пожар случился 14 октября. Вечером того дня Оксана вместе с 7-летним сыном делала уроки, пока младший играл рядом, а муж был на работе.


«Мы приехали вечером от бабушки. Около восьми вечера включили свет, телевизор. Со старшим я заполняла дневник, в тетрадках писали, а маленький телевизор смотрел. Почувствовала запах гари, но у нас рядом частный сектор, подумала, что снова что-то жгут в огородах. Зашла на кухню, посмотреть с лоджии: там всё в порядке, а в коридоре запах сильнее. Забегаю в другую комнату, а там уже диван горит, подушки. Я, видимо, в состоянии аффекта пыталась что-то затушить, но мягкие пледы вспыхнули, пошёл чёрный дым. Мы босиком с ребятишками выбежали. Успела схватить ключи от машины, рюкзак сына и свою сумку», — рассказала Оксана о пожаре.


Соседка Ибраевых вызвала пожарных, но, несмотря на их усилия, квартира выгорела полностью. В новостройку семья Ибраевых заехала 4 года назад и до сих пор платит за неё ипотечный кредит. За 10 дней до пожара Ибраевы застраховали квартиру, но по условиям договора страховка начинает действовать спустя лишь 14 дней — сможет ли семья получить страховые выплаты, им ещё неизвестно. Оксана Ибраева рассказала, что специалисты установили: возгорание произошло из-за неисправности проводки. Версии, что причиной мог стать непогашенный окурок или игра детей со спичками, исключили, так как Оксана не курит, а дети были вместе с ней.


Ремонт в квартире обойдётся Ибраевым минимум в 700 тысяч
Ремонт в квартире обойдётся Ибраевым минимум в 700 тысяч


У Ибраевых сгорели абсолютно все вещи. На следующий день Оксана не смогла даже выйти на работу — у неё не было обуви. Узнав о беде коллеги, сотрудники налоговой инспекции № 3, которая работает в Бердске и Искитиме, начали собирать деньги и вещи для семьи погорельцев.


«На следующий день сообщила, что не могу выйти на работу — мне не в чем, обувь вся сгорела. В инспекции начали собирать нам материальную помощь, очень много вещей передали. Потом коллеги отправили письмо в новосибирское управление с просьбой о помощи, а в Новосибирске отправили по всем инспекциям. Люди перечисляют: кто 50 рублей, кто 100, кто 200. Пишут, что Новгород, Пермь и другие города. 


Собрали около 150 тысяч рублей, восстановление оценили строители в 700 тысяч. Восстанавливаем квартиру собственными силами. 


Застройщик Виктор Алексеевич Голубев, это его дом, вставил окна и проводку. Друзья с мужем только цемента 170 мешков вынесли», — добавила Оксана. 


О том, что налоговики охотно помогали Ибраевым, корреспонденту НГС подтвердили несколько сотрудников ведомства. 


Также семье помогли родители из детского сада и школы, куда ходят дети Ибраевых, — делятся вещами и посудой.


Из-за неисправности проводки жители Новосибирска часто остаются без крыши над головой. В мае огонь уничтожил дома двух семей в Первомайском районе — пожарные уверены, что возгорание произошло из-за короткого замыкания, хотя сами жители улицы Читинской подозревают, что пожар могли устроить бездомные.

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