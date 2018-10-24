Секретарь Совбеза Патрушев поручил усилить меры безопасности в Новосибирске после трагедии в Керчи

Также он заявил, что надо усилить контроль за оборотом оружия

Николай Патрушев считает, что в Новосибирске недостаточно безопасно
Николай Патрушев считает, что в Новосибирске недостаточно безопасно

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что трагедия в Керчи показала, что принятые меры по безопасности в образовательных учреждениях оказались неэффективны, — такое заявление секретарь Совбеза сделал сегодня, 24 октября, в Новосибирске на совещании по антитеррористической безопасности в округе.


«Характерными недостатками в обеспечении антитеррористической защищённости объектов и мест массового пребывания людей на территории округа являются низкий уровень оснащённости техническими средствами охраны, отсутствие на объектах паспортов безопасности <...>, нарушения установленных сроков хранения данных систем видеонаблюдения, некомпетентность должностных лиц, отвечающих за обеспечение антитеррористической защиты, а также нехватка денежных средств в региональных и местных бюджетах», — отметил Патрушев.


Кроме того, Николай Патрушев заявил, что из-за недостатка финансирования на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный, а также в Барабинске и некоторых других городах округа для обеспечения транспортной безопасности применяли несертифицированное оборудование: видеокамеры, рентгенотелевизионные установки, а на станциях некоторых нет контрольно-пропускных пунктов, где должны досматривать пассажиров и их багаж перед поездкой. «Прошу собственников объектов транспортной инфраструктуры в кратчайшие сроки устранить выявленные недостатки, обратив особое внимание на вопросы организации их физической и технической защиты согласно установленным требованиям», — заявил Секретарь Совета безопасности РФ и добавил, что подобные меры нужно принять на объектах топливно-энергетического комплекса, где в Новосибирске их больше, чем во многих других регионах Сибири. 


По его словам, в первой половине этого года в Сибирском федеральном округе выявили более девяти тысяч нарушений законодательства о противодействии терроризму и привлекли к ответственности около 3,5 тысячи должностных лиц, а Новосибирская область оказалась в числе регионов, где таких нарушителей больше всего. 


Николай Патрушев поручил повысить эффективность воспитательной работы в образовательных учреждениях, работы инспекций по делам несовершеннолетних, а также усилить контроль за оборотом оружия и боеприпасов.


После инцидента в Керчи в учебных заведениях Новосибирска решили провести проверки. Тщательнее стали досматривать студентов на входах в колледжи и вузы

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