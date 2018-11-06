Новосибирец получил 10 лет строгого режима за стрельбу на танцах в Первомайском сквере

Конфликт, в котором погиб один человек, произошёл в далёком 2005 году

Происшествие 13-летней давности обернулось для подсудимого 10 годами лишения свободы
Происшествие 13-летней давности обернулось для подсудимого 10 годами лишения свободы

В Новосибирске завершился суд над 41-летним Алексеем Степановым, который 13 лет назад устроил стрельбу по компании возле бара в Первомайском сквере.


Суд приговорил уроженца Новосибирска к 10 годам колонии строгого режима, рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района города Ксения Короед. Приговор в законную силу ещё не вступил.


Как ранее сообщали в следственном управлении СК России по Новосибирской области, инцидент произошел в ночь на 14 апреля 2005 года возле кафе-бара «Аквариум» в Первомайском сквере. Подсудимый, которому тогда было 27 лет, отдыхал там с подругой. 


По версии следствия, к ним подошёл 31-летний мужчина и пригласил девушку потанцевать. После этого мужчины поссорились и подсудимый решил, что после вечеринки у него будет конфликт с незнакомой ему компанией. «Он отправил 27-летнюю подругу за гладкоствольным карабином марки "Сайга-410", снаряжённым патронами 410-го калибра. Не посвящённая в его преступные намерения, девушка привезла оружие в заведение около 4 утра», — рассказывали в Следственном комитете.


Следователи выяснили, что после этого подсудимый вышел из бара и увидел неподалёку компанию: там был посетитель бара, с которым он недавно поссорился, ещё двое мужчин и девушка. Он подошёл к ним и начал стрелять — у всех пострадавших были различные травмы. А потом новосибирец увидел мужчину, которого ещё в баре заметил в той же компании. Сначала владелец «Сайги» по нему стрелял, а потом сбил оппонента с ног и ударил стволом карабина в голову — от этого удара 32-летний раненый умер на месте. 


После этого стрелок покинул Новосибирскую область, купил себе паспорт на другое имя и переехал в Краснодарский край. Поймать беглеца не удавалось почти 12 лет, из-за этого расследование уголовного дела приостановилось. Обнаружить и задержать новосибирца получилось только в феврале 2017 года, сообщали следователи.


Сегодня, 6 ноября, Центральный районный суд Новосибирска признал Алексея Степанова виновным в убийстве и причинении средней тяжести и лёгкого вреда здоровью, сообщила Ксения Короед. 


Подсудимый получил на 2 года меньше, чем рассчитывало гособвинение.


«Прокурор, участвующий в деле, просил назначить наказание Степанову по совокупности преступлений в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — пояснила Ксения Короед.


По словам гособвинителя, свою вину подсудимый признал лишь частично. Он подтвердил, что уcтроил стрельбу, но заверил, что сделал это из самообороны и не хотел таких последствий, за которые его отдали под суд.

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