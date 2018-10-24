В ГИБДД рассказали о травмах водителя машины, вылетевшей на встречку на Димитровском мосту

Авария на мосту на несколько часов парализовала движение в обе стороны

Всего в аварии участвовало четыре автомобиля

В Госавтоинспекции рассказали о травмах водителя, который пострадал в вечерней аварии на Димитровском мосту 23 октября.







По информации ГИБДД, авария случилась в 18:05, когда водитель автомобиля Honda Domani ехал по мосту со стороны проезда Энергетиков в сторону улицы Фабричной.





«Напротив дома на № 16к1 улице Моторной, выехав на полосу, предназначенную для встречного движения, совершил столкновение с Honda Accord, совершает столкновение с Toyota Raum, после чего совершает столкновение с самогрузом ISUZU. Все автомобили двигались во встречном направлении автомобилю Honda Domani», — сообщается в сводке ГИБДД за вторник.





По информации Госавтоинспекции, травмы получил водитель машины Honda Domani: ему поставили диагноз «сотрясение головного мозга».





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На месте аварии также работали и спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы, которые устраняли последствия столкновения.





«К месту происшествия выехал оперативный экипаж спасателей. <…> Водитель автомобиля Honda Domani, мужчина 1984 года рождения был извлечён из автомобиля и передан бригаде врачей скорой медицинской помощи до приезда спасателей. <…> Спасатели обеспечили стабилизацию повреждённых транспортных средств, провели противопожарные мероприятия», — сообщается на официальной странице МАСС в соцсети «ВКонтакте».





Предварительной причиной аварии в Госавтоинспекции называют «нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части».





В субботу, 20 октября, огромная пробка сковала Димитровский мост: массовое ДТП перегородило три полосы.

