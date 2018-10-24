Фура легла на бок на Петухова: собралась пробка

Сейчас на месте работают автоинспекторы

ДТП произошло недалеко от остановки «Сибэлектротерм»





Утром 24 октября на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска фура легла на бок — на месте работают сотрудники ГИБДД.





Информацию о ДТП в редакцию НГС прислала читательница Александра в 9:29.





«Это прям напротив авторынка на Петухова. На месте ГИБДД, собралась небольшая пробка», — рассказала корреспонденту НГС читательница Александра, прикрепив к своему сообщению фотографию.





В Госавтоинспекции информацию об аварии подтвердили.





«Есть случай на Петухова, но пока нет информации подробной. Будет позже», — рассказала инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Ирина Кетова.





На месте работают сотрудники ГИБДД





Утром в среду, 24 октября, заледеневшие дороги Новосибирска сковали 7-балльные пробки. Читатели НГС жалуются на гололёд и буксующие на дорогах фуры.





Накануне уровень утренних пробок на дорогах Новосибирска был ещё выше: из-за скользкого покрытия в городе наступил день жестянщика. Но синоптики прогнозируют, что во второй половине недели снег прекратится и станет теплее.

