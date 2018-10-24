Фура легла на бок на Петухова: собралась пробка

Сейчас на месте работают автоинспекторы

ДТП произошло недалеко от остановки «Сибэлектротерм»
ДТП произошло недалеко от остановки «Сибэлектротерм»


Утром 24 октября на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска фура легла на бок — на месте работают сотрудники ГИБДД.


Информацию о ДТП в редакцию НГС прислала читательница Александра в 9:29.


«Это прям напротив авторынка на Петухова. На месте ГИБДД, собралась небольшая пробка», — рассказала корреспонденту НГС читательница Александра, прикрепив к своему сообщению фотографию.


В Госавтоинспекции информацию об аварии подтвердили.


«Есть случай на Петухова, но пока нет информации подробной. Будет позже», — рассказала инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Ирина Кетова.


На месте работают сотрудники ГИБДД
На месте работают сотрудники ГИБДД


Утром в среду, 24 октября, заледеневшие дороги Новосибирска сковали 7-балльные пробки. Читатели НГС жалуются на гололёд и буксующие на дорогах фуры


Накануне уровень утренних пробок на дорогах Новосибирска был ещё выше: из-за скользкого покрытия в городе наступил день жестянщика. Но синоптики прогнозируют, что во второй половине недели снег прекратится и станет теплее.

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