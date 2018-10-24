Новосибирцы признались, что не могут накопить денег на случай увольнения

Часто уйти с работы их побуждают ссоры с коллегами и начальством

Почти 40% опрошенных рассказали, что у них периодически  появляется желание уволиться
Почти 40% опрошенных рассказали, что у них периодически  появляется желание уволиться

Больше половины новосибирцев, опрошенных порталом по поиску работы Зарплата.ру, признались в том, что у них нет накоплений на случай неожиданного увольнения.


Специалисты портала опросили 1160 жителей Новосибирска, чтобы узнать, при каких обстоятельствах они готовы уйти с работы.


«Четверть опрошенных рассказали, что бывали в ситуации, когда работа настолько не нравилась, что они были готовы уволиться в никуда, но так и не ушли. А 67% новосибирцев увольнялись с нелюбимой работы, несмотря на отсутствие другого варианта. По словам 7% респондентов, у них никогда не возникало желания уйти таким образом», — рассказали авторы исследования.


Среди наиболее распространённых причин, по которым новосибирцы увольнялись в никуда, оказались конфликты с коллегами и начальством, низкая зарплата и эмоциональное выгорание.


«Больше половины [опрошенных] жителей Новосибирска — 53% — рассказали, что у них нет финансовой подушки на случай неожиданного увольнения», — сообщили в пресс-службе Зарплата.ру


При этом 46% опрошенных признались, что от увольнения в никуда их может удержать только финансовый фактор. 3% горожан не смогли бы уйти из-за привычки к конкретному месту работы, а 4% не хотели бы подвести коллег. Каждого десятого новосибирца остановил бы страх не найти новую работу. А 37% опрошенных отметили, что их ничего не удержит на нелюбимой работе — нужно уходить, несмотря ни на что.


Почти 40% респондентов сообщили, что периодически у них появляется желание уволиться с нынешней работы, а каждого пятого такие мысли преследуют постоянно. Четверть опрошенных собираются увольняться в ближайшее время. 


Ранее портал по поиску работы Зарплата.ру расспросил новосибирских работодателей о том, готовы ли они увольнять работников за чрезмерную активность в соцсетях.

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