Утро не задалось: новосибирские водители встали в 7-балльные пробки на скользких дорогах

После ночного снегопада дороги Новосибирска превратились в каток

Утром в среду, 24 октября, заледеневшие дороги Новосибирска сковали 7-балльные пробки.







Читатели НГС жалуются на гололёд и буксующие на дорогах фуры.







По данным Яндекс.Карт, на левом берегу наиболее загруженными выглядят улица Станиславского, проезд Энергетиков, Троллейная и въезд на Октябрьский мост. На самых проблемных участках скорость машин в потоке не превышает 3–5 километров в час.





Дорожную ситуацию осложнил выпавший ночью снег





На правом берегу наиболее сложная дорожная ситуация наблюдается на Большевистской, Богдана Хмельницкого, Волочаевской, Кирова и на въезде в Заельцовский район со стороны посёлка Озёрного.







На скользких дорогах буксуют фуры





По данным на 8:50, пробки в городе достигали 7 баллов. На карте было отмечено около полутора десятка ДТП.







Накануне уровень утренних пробок на дорогах Новосибирска был ещё выше: из-за скользкого покрытия в городе наступил день жестянщика. Но синоптики прогнозируют, что во второй половине недели снег прекратится и станет теплее.

