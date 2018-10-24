Утро не задалось: новосибирские водители встали в 7-балльные пробки на скользких дорогах
Горожане жалуются на гололёд и буксующие фуры
Утром в среду, 24 октября, заледеневшие дороги Новосибирска сковали 7-балльные пробки.
Читатели НГС жалуются на гололёд и буксующие на дорогах фуры.
По данным Яндекс.Карт, на левом берегу наиболее загруженными выглядят улица Станиславского, проезд Энергетиков, Троллейная и въезд на Октябрьский мост. На самых проблемных участках скорость машин в потоке не превышает 3–5 километров в час.
На правом берегу наиболее сложная дорожная ситуация наблюдается на Большевистской, Богдана Хмельницкого, Волочаевской, Кирова и на въезде в Заельцовский район со стороны посёлка Озёрного.
По данным на 8:50, пробки в городе достигали 7 баллов. На карте было отмечено около полутора десятка ДТП.
Накануне уровень утренних пробок на дорогах Новосибирска был ещё выше: из-за скользкого покрытия в городе наступил день жестянщика. Но синоптики прогнозируют, что во второй половине недели снег прекратится и станет теплее.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова из архива НГС, скриншоты yandex.ru/maps