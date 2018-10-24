Бывший новосибирский сенатор отсудил у России 12 тысяч евро

Решение в его пользу принял Европейский суд по правам человека

Выплатить деньги Алексею Мананникову государство обязано в течение трёх месяцев
Выплатить деньги Алексею Мананникову государство обязано в течение трёх месяцев

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить больше 12 тысяч евро экс-сенатору от Новосибирской области Алексею Мананникову за принудительную психиатрическую экспертизу по делу об оскорблении судьи в интернете.


«Суд считает, что разбирательство, ведущее к семидневному пребыванию заявителя в психиатрической больнице, не соответствовало требованию законности», — говорится в решении ЕСПЧ, опубликованном во вторник, 23 октября.


Как ранее сообщало РИА Новости, под уголовное дело об оскорблении судьи Алексей Мананников попал в 2010 году. Причиной стали сообщения и комментарии, которые, по данным следствия, экс-сенатор писал в своем блоге в «Живом Журнале» о федеральном судье, рассматривавшей его апелляционную жалобу. Следователи посчитали, что выражения, которые использовал Мананников, оскорбляют судью, а значит, его действия попадают под санкции Уголовного кодекса РФ.


Дело слушалось коллегией присяжных, которые в октябре 2012 года признали Мананникова виновным и не заслуживающим снисхождения. На основании их вердикта Новосибирский областной суд оштрафовал экс-сенатора на 150 тысяч рублей.


Позже, в феврале 2013 года, Верховный суд РФ изменил приговор. Он переквалифицировал действия Алексея Мананникова с ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду) на ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти) и назначил ему штраф в 30 тысяч рублей, но освободил от наказания «в связи с истечением срока давности».


Как сообщается в материалах Европейского суда по правам человека, во время расследования уголовного дела о неуважении к суду Алексея Мананникова заставили пройти принудительную психиатрическую экспертизу в стационаре. В психбольнице он объявил голодовку в знак протеста. Кроме прочего, заявитель жаловался в ЕСПЧ и на то, что власти запрещали ему покидать Новосибирск во время судебных разбирательств по уголовным делам.


В итоге Европейский суд по правам человека встал на сторону заявителя и обязал Россию выплатить ему компенсацию морального вреда (10 000 евро), а также возместить судебные расходы (2400 евро). Перечислить эти суммы Алексею Мананникову государство обязано в течение трёх месяцев.

Прочтений: 8083

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (26)26
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено