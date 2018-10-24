Бывший новосибирский сенатор отсудил у России 12 тысяч евро

Выплатить деньги Алексею Мананникову государство обязано в течение трёх месяцев

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить больше 12 тысяч евро экс-сенатору от Новосибирской области Алексею Мананникову за принудительную психиатрическую экспертизу по делу об оскорблении судьи в интернете.







«Суд считает, что разбирательство, ведущее к семидневному пребыванию заявителя в психиатрической больнице, не соответствовало требованию законности», — говорится в решении ЕСПЧ, опубликованном во вторник, 23 октября.







Как ранее сообщало РИА Новости, под уголовное дело об оскорблении судьи Алексей Мананников попал в 2010 году. Причиной стали сообщения и комментарии, которые, по данным следствия, экс-сенатор писал в своем блоге в «Живом Журнале» о федеральном судье, рассматривавшей его апелляционную жалобу. Следователи посчитали, что выражения, которые использовал Мананников, оскорбляют судью, а значит, его действия попадают под санкции Уголовного кодекса РФ.







Дело слушалось коллегией присяжных, которые в октябре 2012 года признали Мананникова виновным и не заслуживающим снисхождения. На основании их вердикта Новосибирский областной суд оштрафовал экс-сенатора на 150 тысяч рублей.







Позже, в феврале 2013 года, Верховный суд РФ изменил приговор. Он переквалифицировал действия Алексея Мананникова с ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду) на ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти) и назначил ему штраф в 30 тысяч рублей, но освободил от наказания «в связи с истечением срока давности».







Как сообщается в материалах Европейского суда по правам человека, во время расследования уголовного дела о неуважении к суду Алексея Мананникова заставили пройти принудительную психиатрическую экспертизу в стационаре. В психбольнице он объявил голодовку в знак протеста. Кроме прочего, заявитель жаловался в ЕСПЧ и на то, что власти запрещали ему покидать Новосибирск во время судебных разбирательств по уголовным делам.





