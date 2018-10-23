Новосибирск попал в рейтинг самых пьющих городов России

В социологическом исследовании участвовало 25 городов

Москва и Санкт-Петербург обогнали Новосибирск и заняли в списке 16-е и 11-е места соответственно
Москва и Санкт-Петербург обогнали Новосибирск и заняли в списке 16-е и 11-е места соответственно


Независимое агентство ZOOM MARKET провело социологическое исследование и составило список самых пьющих российских городов — Новосибирск занял в нем 18-е место. Тройку лидеров возглавляет Саратов, далее следуют Ханты-Мансийск и Пермь. Из сибирских городов, помимо Новосибирска, в список вошли Красноярск (5-е место), Чита (6-е место), Новокузнецк (10-е место), Иркутск (12-е место) и Омск (22-е место).


В опросе приняли участие жители 25 крупных городов. Всего было опрошено 3250 человек в возрасте от 19 до 73 лет. 


Как сообщают авторы исследования, жителям городов задавали три вопроса: «Вы употребляете алкоголь?», «Как часто Вы употребляете алкоголь?», «Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)?».


В сентябре Новосибирск занял 135-е место в рейтинге самых безопасных городов мира.

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