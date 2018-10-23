Новосибирск попал в рейтинг самых пьющих городов России
В социологическом исследовании участвовало 25 городов
Независимое агентство ZOOM MARKET провело социологическое исследование и составило список самых пьющих российских городов — Новосибирск занял в нем 18-е место. Тройку лидеров возглавляет Саратов, далее следуют Ханты-Мансийск и Пермь. Из сибирских городов, помимо Новосибирска, в список вошли Красноярск (5-е место), Чита (6-е место), Новокузнецк (10-е место), Иркутск (12-е место) и Омск (22-е место).
В опросе приняли участие жители 25 крупных городов. Всего было опрошено 3250 человек в возрасте от 19 до 73 лет.
Как сообщают авторы исследования, жителям городов задавали три вопроса: «Вы употребляете алкоголь?», «Как часто Вы употребляете алкоголь?», «Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)?».
В сентябре Новосибирск занял 135-е место в рейтинге самых безопасных городов мира.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Виктория Брылёва
Фото из архива НГС