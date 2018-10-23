Иномарка насмерть сбила пешехода на Ватутина

ДТП произошло на перекрёстке с улицей Котовского

Сейчас на месте аварии работают полицейские





Вечером 23 октября на перекрёстке улиц Ватутина и Котовского в Ленинском районе автомобиль насмерть сбил пешехода.







По информации очевидцев, ДТП случилось около 20:15 недалеко от остановки «ДК Металлург»







«Полицейские сообщили, что минут 15 назад сбили. Там женщина, насмерть», — рассказала корреспонденту НГС очевидица последствий ДТП Алёна.







В Госавтоинспекции сообщили, что водитель легкового автомобиля сбил пешехода на пешеходном переходе.





«Водитель 1994 года рождения двигался по улице Ватутина со стороны Пермитина в сторону площади Труда. На пересечении с улицей Котовского, на регулируемом пешеходном переходе, он совершил наезд на пешехода. Пешеход после наезда получил травмы, несовместимые с жизнью», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.





Пешеход переходил дорогу по пешеходному переходу





Вечером в воскресенье, 21 октября, в Первомайском районе Новосибирска Nissan Almera сбил пешехода во время дождя — пострадавшего увезли в больницу с серьёзными травмами.

