Футболиста из Новосибирска вызвали играть за национальную сборную
Вратаря ПМФК «Сибиряк» включили в состав сборной России по мини-футболу
Игрок мини-футбольного клуба «Сибиряк» 21-летний Николай Балашов получил вызов в сборную России.
Сообщение об этом появилось сегодня на официальном сайте ПМФК «Сибиряк».
«Национальная сборная России по мини-футболу в понедельник, 22 октября, начала подготовку к международному турниру в Финляндии, который пройдет с 26 по 29 октября в городе Ювяскюля. Наша команда сыграет с финнами, датчанами и чехами», — сообщили в пресс-службе клуба.
Николай Балашов играет в ПМФК «Сибиряк» на позиции вратаря. Первый матч национальная сборная проведёт 26 октября против команды из Финляндии.
Недавно новосибирский спортсмен 22-летний Кирилл Писклов завоевал золотую медаль на Кубке мира ФИБА по баскетболу 3х3 для игроков не старше 23 лет, который прошёл в китайском городе Сиань.
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Александр Сильченко
Фото pmfk-sibiryak.ru