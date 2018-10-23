Футболиста из Новосибирска вызвали играть за национальную сборную

Николай Балашов играет на позиции вратаря





Игрок мини-футбольного клуба «Сибиряк» 21-летний Николай Балашов получил вызов в сборную России.





Сообщение об этом появилось сегодня на официальном сайте ПМФК «Сибиряк».





«Национальная сборная России по мини-футболу в понедельник, 22 октября, начала подготовку к международному турниру в Финляндии, который пройдет с 26 по 29 октября в городе Ювяскюля. Наша команда сыграет с финнами, датчанами и чехами», — сообщили в пресс-службе клуба.





Николай Балашов играет в ПМФК «Сибиряк» на позиции вратаря. Первый матч национальная сборная проведёт 26 октября против команды из Финляндии.





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