Футболиста из Новосибирска вызвали играть за национальную сборную

Вратаря ПМФК «Сибиряк» включили в состав сборной России по мини-футболу

Николай Балашов играет на позиции вратаря
Николай Балашов играет на позиции вратаря


Игрок мини-футбольного клуба «Сибиряк» 21-летний Николай Балашов получил вызов в сборную России.


Сообщение об этом появилось сегодня на официальном сайте ПМФК «Сибиряк».


«Национальная сборная России по мини-футболу в понедельник, 22 октября, начала подготовку к международному турниру в Финляндии, который пройдет с 26 по 29 октября в городе Ювяскюля. Наша команда сыграет с финнами, датчанами и чехами», — сообщили в пресс-службе клуба.


Николай Балашов играет в ПМФК «Сибиряк» на позиции вратаря. Первый матч национальная сборная проведёт 26 октября против команды из Финляндии.


Недавно новосибирский спортсмен 22-летний Кирилл Писклов завоевал золотую медаль на Кубке мира ФИБА по баскетболу 3х3 для игроков не старше 23 лет, который прошёл в китайском городе Сиань. 

Прочтений: 1265

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено