В МВД рассказали подробности вечерней аварии на Димитровском мосту

По уточнённым данным, пострадал один человек

В полиции сообщили, что в аварии пострадал водитель одной из иномарок
В полиции сообщили, что в аварии пострадал водитель одной из иномарок


В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали подробности о вечерней аварии на Димитровском мосту.


По информации полиции, в аварии, из-за которой собралась глухая пробка, участвовало четыре автомобиля.


«Участвовали два автомобиля марки Honda, Toyota и Isuzu. В медицинское учреждение госпитализирован один из водителей автомобиля Honda. <…> Больше пострадавших в аварии нет», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления МВД.


По информации полиции, сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства аварии выясняются.



В субботу, 20 октября, огромная пробка сковала Димитровский мост: массовое ДТП перегородило три полосы.

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