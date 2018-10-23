В МВД рассказали подробности вечерней аварии на Димитровском мосту

По уточнённым данным, пострадал один человек

В полиции сообщили, что в аварии пострадал водитель одной из иномарок





В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали подробности о вечерней аварии на Димитровском мосту.





По информации полиции, в аварии, из-за которой собралась глухая пробка, участвовало четыре автомобиля.







«Участвовали два автомобиля марки Honda, Toyota и Isuzu. В медицинское учреждение госпитализирован один из водителей автомобиля Honda. <…> Больше пострадавших в аварии нет», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления МВД.





По информации полиции, сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства аварии выясняются.









В субботу, 20 октября, огромная пробка сковала Димитровский мост: массовое ДТП перегородило три полосы.

