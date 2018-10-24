Водитель автобуса нахамил ребёнку из многодетной семьи, который забыл дома справку

Несмотря на социальный проездной, ему пришлось заплатить за проезд

Один из водителей маршрута № 139 обозвал «дебилом» ребёнка из многодетной семьи
Один из водителей маршрута № 139 обозвал «дебилом» ребёнка из многодетной семьи

Водитель новосибирского автобуса № 139 Кольцово — Академгородок грубыми выражениями заставил расплатиться за проезд ребёнка из многодетной семьи, несмотря на то что он ехал с проездным билетом.


«У меня трое сыновей, я им получила проездные карточки для многодетных детей, но пока только временные [бумажные], пока готовятся постоянные пластиковые. Но к временным, сказали, могут попросить подтверждающие документы — справку из школы. Я им всё это распечатала, естественно. <…> Мне нужны были эти проездные, потому что проезд стоит 25 рублей — и на всех детей выходит приличная сумма. <…> Всё всегда было в порядке, но попался один водитель, который грубо разговаривает», — рассказала корреспонденту НГС мама ребёнка Надежда Богомолова.


По словам Богомоловой, это был не первый случай, когда один из водителей 139-го маршрута грубил пассажирам и её детям. В понедельник, 22 октября, дети возвращались из школы домой и, как обычно, предъявили водителю проездные. Младший из братьев забыл взять с собой справку, подтверждающую право на использование социального проездного. Тогда водитель в грубой форме потребовал расплатиться за проезд.


«Этот водитель очень грубо, доходя до слова "дебил", может сказать, чтоб доставали удостоверение быстрее. И вот вчера дошло до слова "дебил". <…> Когда я заплатил за брата, как потребовал водитель, потому что брат забыл справку, и хотел оторвать билет от ленты, водитель вырвал ленту с билетами из рук и сказал, что это не для нас», — описал конфликт в автобусе корреспонденту НГС старший из сыновей Богомоловой Антон.


По словам подростка, братья дозвонились до перевозчика — компании «БП-Транзит» — и оставили жалобу диспетчеру.


Директор компании-перевозчика Павел Попов объяснил корреспонденту НГС, что пока находится вне города и об этом случае ещё не слышал. Но жалоба обязательно будет рассмотрена, а если грубость водителя подтвердится, его накажут, подчеркнул Попов.


В конце сентября 14-летнего подростка высадили из автобуса № 13 за то, что он не успел вовремя рассчитаться за проезд из-за давки в салоне

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