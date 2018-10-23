Димитровский встал: массовое ДТП перегородило движение по мосту

По информации очевидцев, в аварии участвовало шесть машин

По сообщениям очевидцев, в аварии участвовало несколько автомобилей





Вечером 23 октября на Димитровском мосту столкнулись несколько легковых машин — из-за аварии на мосту собралась глухая пробка.





О серьёзном ДТП очевидцы сообщили около 18:20.





«Видео снимала моя девушка. Когда она там проезжала, не было ещё ни ГИБДД, ни скорой. Пробка была в обе стороны», — рассказал корреспонденту НГС очевидец последствий аварии Александр.





По информации очевидцев в социальных сетях, в аварии участвовало шесть автомобилей.









Согласно сервису Яндекс.Пробки, сейчас движение по Димитровскому мосту значительно затруднено. Скорость движения автомобилей в потоке в 18:54 не превышала 5 км/ч. В глухой пробке встали проезд Энергетиков, площадь Труда, проспект Димитрова и Фабричная. В целом уровень пробок в городе оценивался на 8 баллов.





Из-за аварии собралась значительная пробка





Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу областного МВД с просьбой прокомментировать ситуацию.





В субботу, 20 октября, огромная пробка сковала Димитровский мост: массовое ДТП перегородило три полосы.

