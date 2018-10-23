Асфальт под присмотром: власти рассказали, что следят за новой трещиной на Большевистской

Проезжая часть в этом месте разрушается уже не в первый раз

В мэрии Новосибирска объяснили, что стройка бизнес-центра «Снежная миля» не имеет отношения к появлению новой трещины на Большевистской.







«Просадки грунта стабилизированы. <…> Обстановка на данном участке стабильная. Появление трещины на асфальтобетонном покрытии проезжей части улицы Большевистской не связано со строительством комплекса "Снежная миля"», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.







В пользу этой версии говорит то, что просадок нет на том участке дороги, который ранее отремонтировал подрядчик «Снежной мили» — ООО «Новосибирский строительный трест», пояснили в мэрии.







В пресс-центре добавили, что за просадками на Большевистской каждую неделю следит МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (УЗСПТС). Кроме того, по поручению мэра Анатолия Локтя проезжую часть, тротуар и газон проверили специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе.





Многофункциональный комплекс «Снежная миля» строят на Большевистской с конца 2014 года. Он задумывался как комплекс площадью 135 тысяч квадратов, состоящий из зданий апартаментов, 23-этажного делового центра, гостиницы и площадки для театра Сергея Афанасьева. Инвестиции в проект оценивались в 6 миллиардов рублей.







В конце 2016 года от строительства бизнес-центра начала страдать одна из самых загруженных магистралей Новосибирска. В ноябре на правой полосе Большевистской при движении в сторону Академгородка и тротуаре просел грунт и образовались крупные трещины. В пресс-центре мэрии Новосибирска объясняли, что это случилось из-за того, что «при проектировании и устройстве временного крепления котлована не был учтён реальный гидрологический режим грунтового массива». Ремонт этого участка дороги рабочие завершили в апреле 2017 года, но спустя два месяца трещины и провалы на тротуаре стали появляться опять.





В группе компаний «Новоград», которая инициировала строительство «Снежной мили», поясняли, что провалы на Большевистской прекратятся в крайнем случае к декабрю 2017 года, когда рабочие закончат нижнюю часть первой очереди строительства.







На прошлой неделе корреспондент НГС заметил, что асфальт возле бизнес-центра вновь начал трескаться. Трещина тянется рядом с ранее отремонтированным участком дороги примерно на 30 метров.

