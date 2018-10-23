Локоть, рябины, комсомол: на Северо-Чемском появилась аллея из 100 красных деревьев
Рябины посадили на улице Комсомольской к столетию ВЛКСМ
Днём 23 октября на улице Комсомольской в Кировском районе Новосибирска высадили 100 рябин — деревья появились в рамках празднования 100-летия ВЛКСМ.
В посадке деревьев принимал участие мэр города Анатолий Локоть.
Аллею заложили на площадке за домом
В мероприятии участвовали депутаты Заксобрания Новосибирской области, Совета депутатов Новосибирска, представители мэрии и администрации района.
Кроме того, в посадке деревьев участвовали ветераны-комсомольцы, Совет ветеранов войны, школьники и работники правоохранительных органов.
А недавно представители СГК высадили на Красном проспекте 125 рябин. Энергетики приурочили акцию к 125-летию Новосибирска.
Прошлым летом мэрия показала проекты преображения центра города: он должен превратиться в большую и благоустроенную пешеходную зону, по которой можно будет прогуляться от проспекта Димитрова до набережной. Проект вместе с московскими специалистами разработали новосибирские архитекторы, а часть денег на него выделят из федерального бюджета.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова