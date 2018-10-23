Локоть, рябины, комсомол: на Северо-Чемском появилась аллея из 100 красных деревьев

Рябины посадили на улице Комсомольской к столетию ВЛКСМ

На посадку деревьев пришёл мэр Анатолий Локоть
На посадку деревьев пришёл мэр Анатолий Локоть


Днём 23 октября на улице Комсомольской в Кировском районе Новосибирска высадили 100 рябин — деревья появились в рамках празднования 100-летия ВЛКСМ.


Аллею создали в честь 100-летия комсомола
Аллею создали в честь 100-летия комсомола


В посадке деревьев принимал участие мэр города Анатолий Локоть.


Аллею заложили на площадке за домом № 3 на улице Комсомольской, перед детским садом № 275.


Деревья высадили на улице Комсомольской
Деревья высадили на улице Комсомольской


В мероприятии участвовали депутаты Заксобрания Новосибирской области, Совета депутатов Новосибирска, представители мэрии и администрации района.


В высадке деревьев приняли участи школьники и ветераны-комсомольцы
В высадке деревьев приняли участи школьники и ветераны-комсомольцы


Кроме того, в посадке деревьев участвовали ветераны-комсомольцы, Совет ветеранов войны, школьники и работники правоохранительных органов.


Также в мероприятии участвовали депутаты и школьники
Также в мероприятии участвовали депутаты и школьники


Всего в рамках акции высадили 100 рябин
Всего в рамках акции высадили 100 рябин


Саженцы рябин появились у детского сада № 275
Саженцы рябин появились у детского сада № 275


А недавно представители СГК высадили на Красном проспекте 125 рябин. Энергетики приурочили акцию к 125-летию Новосибирска.


Прошлым летом мэрия показала проекты преображения центра города: он должен превратиться в большую и благоустроенную пешеходную зону, по которой можно будет прогуляться от проспекта Димитрова до набережной. Проект вместе с московскими специалистами разработали новосибирские архитекторы, а часть денег на него выделят из федерального бюджета. 

Прочтений: 1962

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