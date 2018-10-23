Локоть, рябины, комсомол: на Северо-Чемском появилась аллея из 100 красных деревьев

Рябины посадили на улице Комсомольской к столетию ВЛКСМ

На посадку деревьев пришёл мэр Анатолий Локоть





Днём 23 октября на улице Комсомольской в Кировском районе Новосибирска высадили 100 рябин — деревья появились в рамках празднования 100-летия ВЛКСМ.





Аллею создали в честь 100-летия комсомола





В посадке деревьев принимал участие мэр города Анатолий Локоть.





Аллею заложили на площадке за домом № 3 на улице Комсомольской, перед детским садом № 275 .





Деревья высадили на улице Комсомольской





В мероприятии участвовали депутаты Заксобрания Новосибирской области, Совета депутатов Новосибирска, представители мэрии и администрации района.





В высадке деревьев приняли участи школьники и ветераны-комсомольцы





Кроме того, в посадке деревьев участвовали ветераны-комсомольцы, Совет ветеранов войны, школьники и работники правоохранительных органов.







Также в мероприятии участвовали депутаты и школьники





Всего в рамках акции высадили 100 рябин





Саженцы рябин появились у детского сада № 275





А недавно представители СГК высадили на Красном проспекте 125 рябин. Энергетики приурочили акцию к 125-летию Новосибирска.





Прошлым летом мэрия показала проекты преображения центра города: он должен превратиться в большую и благоустроенную пешеходную зону, по которой можно будет прогуляться от проспекта Димитрова до набережной. Проект вместе с московскими специалистами разработали новосибирские архитекторы, а часть денег на него выделят из федерального бюджета.