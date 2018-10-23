Директор учебного центра продала удостоверения за 700 тысяч и получила срок

Суд признал её виновной в коммерческом подкупе

Штукатурам и специалистам по охране труда не нужно было ходить на занятия, чтобы получить удостоверения об окончании обучения
Штукатурам и специалистам по охране труда не нужно было ходить на занятия, чтобы получить удостоверения об окончании обучения

В Новосибирске директор учебного центра «ТрудЭксперт» Людмила Смородинова получила условный срок за выдачу удостоверений ученикам, которые не ходили на занятия.


«Некоторые даже знать не знали, что они там обучались», — рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Александр Сапрыкин.


По его словам, директор АНО ДПО «ТрудЭксперт» Людмила Смородинова заключала с клиентами, в том числе с руководителями строительных фирм, договоры на обучение штукатуров, стропальщиков, слесарей-сантехников, специалистов по охране труда и других рабочих, но занятия с учениками не проводила. Как следует из материалов уголовного дела, клиенты пересылали в учебный центр документы и фотографии учеников, а потом забирали готовые удостоверения. 


Всего, по словам Александра Сапрыкина, в 2016–2017 годах директор «ТрудЭксперта» получила больше 700 тысяч рублей за выдачу 164 удостоверений без фактических занятий с учениками. В мае 2017 года полицейские задержали Людмилу Смородинову в её в служебном кабинете во время получения денег от очередного клиента. 


Сегодня, 23 октября, Октябрьский районный суд Новосибирска признал 68-летнюю главу учебного центра виновной в коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ). «Ей дали 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года», — сообщил гособвинитель Александр Сапрыкин.


Он уточнил, что по большинству эпизодов осуждённая свою вину не признала. По версии защиты, организация занималась с учениками, но делала это дистанционно.


Приговор в законную силу ещё не вступил.


Сама Людмила Смородинова отказалась обсуждать ситуацию по телефону. Корреспондент НГС направила в «ТрудЭксперт» запрос на её имя с просьбой уточнить, устраивает ли осуждённую приговор и планирует ли она его обжаловать.


Ранее под несколько уголовных дел о коммерческом подкупе попал дивизионный менеджер сети гипермаркетов «Лента» в Новосибирске.

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