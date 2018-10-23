Чиновница из Минздрава РФ попыталась позвонить в новосибирскую регистратуру. Получилось не сразу

Первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева ходила по поликлинике в сопровождении журналистов и чиновников





Днём во вторник, 23 октября, в новосибирскую поликлинику № 7 приехала первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева — ей показали проекты, которые повысят уровень медицинской помощи в регионе, в том числе улучшенный call-центр единой регистратуры 124.







Татьяна Яковлева приехала в поликлинику № 7 на улице Бориса Богаткова, 222 в сопровождении большой делегации регионального минздрава и его нового руководителя Константина Хальзова. Она пообщалась с пациентами и врачами и выслушала доклады представителей министерства здравоохранения.







Она осмотрела и взрослое, и детское отделения поликлиники на улице Бориса Богаткова





Начальник отдела развития информационных технологий областного минздрава Сергей Ларин рассказал Татьяне Яковлевой о единой регистратуре в Новосибирской области, которая работает по номеру 124.







«Статистика показала, что примерно 40% граждан пользуются этой услугой (единой регистратурой. — Прим. ред.). Соответственно, из 40% жителей, которые позвонили, порядка 32% получают услугу непосредственно записи на приём к врачу.





Оставшийся процент звонков разделился на [звонки] консультативного характера, либо пациенты не дозвонились. Соответственно, это недопустимо плюс вызывает нарекания у жителей», — рассказал Ларин.







По словам начальника отдела, сейчас специалисты разрабатывают роботизированный call-центр с автоматической обработкой речи звонящего пациента — такие уже есть в некоторых регионах России, например в Красноярском крае.





Больше всего Татьяну Яковлеву впечатлила разработка приложения о здоровом образе жизни





Такой call-центр, по планам минздрава, снизит количество операторов и загруженность телефонных линий, также пациент сможет звонить не только с 7:30 до 20:00, а в любое удобное для него время. Сергей Ларин напомнил, что сейчас на содержание call-центра единой регистратуры уходит более 30 миллионов рублей в год, новая система же «позволит высвободить 28 миллионов в год».







Тестирование системы в Новосибирске будет проходить в начале 2019 года.







Яковлева пообщалась с врачами и пациентами в процессе экскурсии





После рассказа Ларина чиновница федерального Минздрава решила сама проверить, как сейчас работает единая регистратура.





Она набрала номер 124 и сказала оператору: «Здравствуйте, будьте добры, запишите меня, пожалуйста, в поликлинику № 7 к педиатру участковому».





На что получила ответ «все операторы заняты», но примерно через 30 секунд оператор ей ответила и предложила запись на следующий день.







«Ну ничего, завтра — это уже хорошо, уже завтра меня записали к педиатру, и ждали мы недолго», — кратко оценила первый заместитель министра РФ.







Чиновница федерального министерства решила сама дозвониться до единой регистратуры — у неё это получилось сравнительно быстро





Татьяне Яковлевой представили и другие проекты, в том числе ведущуюся сейчас разработку единого стиля новосибирских поликлиник — вместе со студентами НГУАДИ.







«Мы сейчас работаем над единым универсальным стилем. Основным критерием, на который мы сделали акцент сейчас, это разработка понятной доступной навигации», — объяснила руководитель регионального центра первичной медико-санитарной помощи Елена Белугина.







Ранее в правительстве региона рассказывали, что студенты архитектурного университета уже разработали эскизы эмблемы, дизайна медицинской одежды, оформления помещений, отделки и мебели для поликлиник.







На экскурсии побывал и новый министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов





В поликлинике Яковлева провела более полутора часов — она поговорила и со страховщиками по поводу диспансеризации и осталась не очень довольна, что в регионе информируют о массовой проверке здоровья, но не контролируют, чтобы пациенты действительно пришли.







За год в Новосибирске побывали уже четыре делегации Минздрава, включая сегодняшнюю





«Одно дело — проинформировать, другое — уговорить прийти на диспансеризацию, это очень важно. Пока в Новосибирске я этого не вижу, чтобы вот такой эффект был хороший», — заключила чиновница.







В новосибирские поликлиники и больницы довольно часто приезжают делегации федерального Минздрава. Летом в городе оказались два чиновника — один оценил работу онкологического диспансера, другой нагрянул в поликлинику для проверки очередей и вежливости.







Также в этом году в Новосибирске побывала и министр здравоохранения России Вероника Скворцова — она похвалила врачей за то, что жители области стали реже умирать.

