Чиновница из Минздрава РФ попыталась позвонить в новосибирскую регистратуру. Получилось не сразу
«Все операторы заняты», — ответил голос в трубке
Днём во вторник, 23 октября, в новосибирскую поликлинику
Татьяна Яковлева приехала в поликлинику
Начальник отдела развития информационных технологий областного минздрава Сергей Ларин рассказал Татьяне Яковлевой о единой регистратуре в Новосибирской области, которая работает по номеру 124.
«Статистика показала, что примерно 40% граждан пользуются этой услугой (единой регистратурой. — Прим. ред.). Соответственно, из 40% жителей, которые позвонили, порядка 32% получают услугу непосредственно записи на приём к врачу.
Оставшийся процент звонков разделился на [звонки] консультативного характера, либо пациенты не дозвонились. Соответственно, это недопустимо плюс вызывает нарекания у жителей», — рассказал Ларин.
По словам начальника отдела, сейчас специалисты разрабатывают роботизированный call-центр с автоматической обработкой речи звонящего пациента — такие уже есть в некоторых регионах России, например в Красноярском крае.
Такой call-центр, по планам минздрава, снизит количество операторов и загруженность телефонных линий, также пациент сможет звонить не только с 7:30 до 20:00, а в любое удобное для него время. Сергей Ларин напомнил, что сейчас на содержание call-центра единой регистратуры уходит более 30 миллионов рублей в год, новая система же «позволит высвободить 28 миллионов в год».
Тестирование системы в Новосибирске будет проходить в начале 2019 года.
После рассказа Ларина чиновница федерального Минздрава решила сама проверить, как сейчас работает единая регистратура.
Она набрала номер 124 и сказала оператору: «Здравствуйте, будьте добры, запишите меня, пожалуйста, в поликлинику
На что получила ответ «все операторы заняты», но примерно через 30 секунд оператор ей ответила и предложила запись на следующий день.
«Ну ничего, завтра — это уже хорошо, уже завтра меня записали к педиатру, и ждали мы недолго», — кратко оценила первый заместитель министра РФ.
Татьяне Яковлевой представили и другие проекты, в том числе ведущуюся сейчас разработку единого стиля новосибирских поликлиник — вместе со студентами НГУАДИ.
«Мы сейчас работаем над единым универсальным стилем. Основным критерием, на который мы сделали акцент сейчас, это разработка понятной доступной навигации», — объяснила руководитель регионального центра первичной медико-санитарной помощи Елена Белугина.
Ранее в правительстве региона рассказывали, что студенты архитектурного университета уже разработали эскизы эмблемы, дизайна медицинской одежды, оформления помещений, отделки и мебели для поликлиник.
В поликлинике Яковлева провела более полутора часов — она поговорила и со страховщиками по поводу диспансеризации и осталась не очень довольна, что в регионе информируют о массовой проверке здоровья, но не контролируют, чтобы пациенты действительно пришли.
«Одно дело — проинформировать, другое — уговорить прийти на диспансеризацию, это очень важно. Пока в Новосибирске я этого не вижу, чтобы вот такой эффект был хороший», — заключила чиновница.
В новосибирские поликлиники и больницы довольно часто приезжают делегации федерального Минздрава. Летом в городе оказались два чиновника — один оценил работу онкологического диспансера, другой нагрянул в поликлинику для проверки очередей и вежливости.
Также в этом году в Новосибирске побывала и министр здравоохранения России Вероника Скворцова — она похвалила врачей за то, что жители области стали реже умирать.
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Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова