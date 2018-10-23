Приставы арестовали Land Rover за 1 миллион, чтобы заставить новосибирца платить по долгам
Стоимость машины оценили в 1 миллион
Новосибирские приставы нашли 65-летнего должника, который не хотел возвращать своему знакомому долг в 330 тысяч рублей, — мужчина вернул долг после того, как приставы арестовали его автомобиль.
«В отделе судебных приставов по Железнодорожному району Новосибирска на исполнении находилось <…> производство в отношении 65-летнего гражданина о взыскании задолженности порядка
Приставы наложили на машину арест и оценили её в 1 миллион рублей. После того как должник узнал об аресте автомобиля, он оплатил задолженность в полном объёме.
На прошлой неделе новосибирские автоинспекторы и приставы устроили в Заельцовском районе засаду на должников — проверяющие арестовали у должника «Газель».
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Александр Сильченко
Фото Стаса Соколова