Приставы арестовали Land Rover за 1 миллион, чтобы заставить новосибирца платить по долгам

Приставы арестовали автомобиль должника, после чего он погасил задолженность





Новосибирские приставы нашли 65-летнего должника, который не хотел возвращать своему знакомому долг в 330 тысяч рублей, — мужчина вернул долг после того, как приставы арестовали его автомобиль.





«В отделе судебных приставов по Железнодорожному району Новосибирска на исполнении находилось <…> производство в отношении 65-летнего гражданина о взыскании задолженности порядка 330 000 рублей в пользу физического лица. Из ответов органов ГИБДД установлено, что должнику принадлежит автомобиль Land Rover Discovery 4 2010 года выпуска», — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.





Приставы наложили на машину арест и оценили её в 1 миллион рублей. После того как должник узнал об аресте автомобиля, он оплатил задолженность в полном объёме.





На прошлой неделе новосибирские автоинспекторы и приставы устроили в Заельцовском районе засаду на должников — проверяющие арестовали у должника «Газель».