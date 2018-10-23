Пропавшую под Новосибирском девочку нашли в 2500 километрах от дома: она торговала одеждой

Подростка доставили в центр временного содержания для несовершеннолетних

Девочка вместе с тётей торговала одеждой в Заволжском районе Ульяновска
Девочка вместе с тётей торговала одеждой в Заволжском районе Ульяновска

В Ульяновске задержали девочку, пропавшую под Новосибирском, — 16-летняя девочка жила у своей тёти и занималась нелегальной торговлей.


Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе управления МВД России по Ульяновской области, найти девочку 2002 года рождения, пропавшую в Искитиме, попросили полицейские из Новосибирской области. 


«Нам приходят ориентировки из разных областей. В одной из них она была. Когда её [вместе с тётей] доставили в отделение ОМВД по Заволжскому району [Ульяновска], стали устанавливать личность. Выяснилось, что девочка проходит по ориентировке. На вид, правда, не скажешь, что девочке 16 лет», — пояснили в пресс-службе.


Как сообщили в пресс-службе, несовершеннолетняя девочка жила в Ульяновске со своей тётей. «Вместе с ней она занималась незаконной предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации как индивидуальные предприниматели, а именно осуществляли торговлю текстильными принадлежностями», — уточнили в пресс-службе.


В ходе проверки полицейские также выяснили, что девочка с тётей торговали «в местах, не предназначенных для торговли». «За совершение данного правонарушения обе гражданки привлечены к административной ответственности», — подытожили в пресс-службе.


Девочку направили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Самарской области. Затем её отправят в Новосибирскую область.


Вчера добровольцы поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» попросили помощи в поисках 14-летнего Кирилла Хан-Кю-Доя, который пропал в Колыванском районе Новосибирской области 18 октября. Волонтёры считают, что он может быть в торговых центрах Новосибирска или на городских вокзалах.

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