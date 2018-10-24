Ходят по этажам, расспрашивают: жильцы дома и полиция выгнали двух установщиков сигнализаций

Жители дома на Сакко и Ванцетти, 52 оказались недовольны визитом специалистов по пожарной безопасности





Жители дома по улице Сакко и Ванцетти, 52 в Октябрьском районе Новосибирска выгнали из своего подъезда двух мужчин, представившихся специалистами по пожарной безопасности. Для этого они позвали на помощь полицию.





Жительница дома и член его совета Оксана Царапкина рассказала корреспонденту НГС, что днём 22 октября ей позвонил старший по дому и сказал, что по подъезду ходят посторонние люди — они не выходят из дома, несмотря на просьбы жильцов.







«Они были на 4-м, на 5-м этаже, начали стучать [в двери]. На 4-м этаже с 14-й квартиры тоже женщина вышла стала говорить: "Вы уходите отсюда, ребята". Она пожилая, у нас много пожилых людей в основном живёт. Ну, и я вышла, начала им задавать вопросы: вы кто, что? Удостоверение, когда показала — там написано индивидуальный предприниматель (и то только один показал, второй не стал показывать), на одежде написано: "Профгазбезопасность". Я говорю: во-первых, у нас газа нет, во-вторых — какой у вас помысел ходить по квартирам? Мы собственники, вы пришли к нам, мы просим вас уйти — не я одна», — рассказала Оксана Царапкина.





Разговор с мужчинами Царапкина сняла на видео. Один из газовщиков, который показал Оксане Царапкиной удостоверение, отказался демонстрировать его на камеру. Но она вслух при нём зачитала данные документа, в нём было указано, что он — специалист по пожарной безопасности группы компаний «Профгазбезопасность» по имени Николай Гольц. Он пояснил на видео, что компания находится «под индивидуальным предпринимателем», но индивидуальный предприниматель — не он. Второй работник пояснил, что он в компании на стажировке.





«Моя цель — это провод инструктажей. Это раз. Бесплатный инструктаж проводим, и кому нужно установить сигнализацию на задымленность, мы устанавливаем», — говорит на видео Гольц.





Также Оксана заметила, что у Гольца были записаны данные о номерах квартир, фамилиях жильцов и площади квартир.





Жители дома не могли избавиться от сотрудников газовой компании около часа





Гольц сам первым решил вызвать полицию и позвонил по номеру 112, чтобы пожаловаться на то, что ему мешают работать в подъезде чужого дома. Разговаривая с оператором, он также сообщил, что работает на общественных началах во Всероссийской общественной пожарной дружине.





После в полицию позвонила и Царапкина. Она сообщила, что работники не хотят покидать их дом. На вызов приехали двое полицейских. Разговор с полицией женщина также частично засняла.







Полицейские проверили документы Гольца — оказалось, что он гражданин Луганской Народной Республики, но, по его словам, у него есть магаданская прописка. Также полицейские попросили у него предоставить удостоверение дружинника, но этого документа у Гольца не оказалось. Также в разговоре с полицией Гольц отметил, что имеет право заходить в подъезд.









В итоге старший по дому написал заявление в полицию (копия есть в распоряжении НГС), в котором сообщил, что полномочий ходить по подъезду не давал ни он, ни управляющая компания.





« <...> двое незнакомых ранее мужчин ходят по подъездам и предлагают газовое оборудование, при этом газа в доме нет. При просьбе собственников дома покинуть территорию нашего подъезда, они ответили, что они тут работают. <...> Удостоверение ИП, нет лицензии на осуществление вида деятельности на газовое оборудование. Просим привлечь к ответственности», — говорится в заявление.





После того, как другие жители подписали заявление, полицейские вывели Гольца с напарником.





«На нашем примере всех остальных граждан нужно обезопасить — у них ненормальные помыслы: так не ходят и не записывают данные и себя так не ведут. При этом документов подтверждающих у них так и не было — ни на что абсолютно. А удостоверение индивидуального предпринимателя нарисовать можно сколько угодно — "Профгазбезопасность" ходит там, где нет абсолютно газа — это полный бред. И самое главное, что ведут себя очень нагло», — отметила Царапкина.





Она также добавила, что видела, что работники предоставили полиции документы на газоанализаторы от компании-производителя, к которой они не имеют отношения.





«Полицейский спросил: почему вы ставите здесь свою печать — вы не имеете отношение к этой организации, которая лицензию давала. А он говорит, поясняет: "Мы же отдаём это собственникам"», — передала Царапкина.





В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС сообщили, что по заявлению жильцов дома сейчас идёт проверка.





В открытых источниках название компании «ПрофГазБезопасность» фигурирует с привязкой к разным городам и индивидуальным предпринимателям. Получить комментарий в организации корреспонденту НГС не удалось.





В конце декабря 2017 года НГС рассказывал о том, как жители Кировского района Новосибирска столкнулись со странным предложением — купить анализаторы утечки газа за 10 тысяч рублей.