Света не было: на Бориса Богаткова перестали работать светофоры
Светофоры отключались из-за перебоя в подаче электричества
Днём 23 октября на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Федосеева в Октябрьском районе Новосибирска погасли светофоры.
Отметка о неработающем светофоре появилась на Яндекс.Картах в 15:57. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении информацию об отключении светофора подтвердили.
«Отключали электросети. В 16:19 светофор заработал», — сообщили корреспонденту НГС в СМЭУ.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, движение по перекрёстку затруднено незначительно. Скорость машин в 16:10 не превышала 20 км/ч.
В конце июля из-за отключения электричества перестали работать светофоры сразу на четырёх перекрёстках в Заельцовском районе.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова (1), скриншот yandex.ru/maps (2)