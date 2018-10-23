Света не было: на Бориса Богаткова перестали работать светофоры

Светофоры отключались из-за перебоя в подаче электричества

Светофор не работал несколько часов
Светофор не работал несколько часов


Днём 23 октября на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Федосеева в Октябрьском районе Новосибирска погасли светофоры.


Отметка о неработающем светофоре появилась на Яндекс.Картах в 15:57. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении информацию об отключении светофора подтвердили.


«Отключали электросети. В 16:19 светофор заработал», — сообщили корреспонденту НГС в СМЭУ.


Согласно сервису Яндекс.Пробки, движение по перекрёстку затруднено незначительно. Скорость машин в 16:10 не превышала 20 км/ч.


Сильного затора на перекрестке не наблюдалось
Сильного затора на перекрестке не наблюдалось


В конце июля из-за отключения электричества перестали работать светофоры сразу на четырёх перекрёстках в Заельцовском районе. 

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