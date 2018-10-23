Nissan отказался от продаж легковых машин

Almera стала последним массовым легковым автомобилем





Компания Nissan прекратила производство седана Almera, который выпускался на мощностях АВТОВАЗа с 2012 года. Таким образом, марка полностью избавилась от легковых машин массового сегмента на отечественном рынке. Спорткар GTR продолжает продаваться, но этот нишевый автомобиль можно купить далеко не во всех дилерских центрах. Остатки запасов Almera планируется распродать к 2019 году.





«Almera пока продаётся, можете ещё приобрести. Все зависит от импортёра, сколько он еще нам будет её поставлять. Переходим полностью на кроссоверы. На GTR нужно отдельное дилерство, определённая зона в шоуруме, определённые сервисные процедуры», — рассказала корреспонденту НГС Юлия Чепугачева, руководитель отдела маркетинга компании «Сибирские моторы» (официальный дилер Nissan в Новосибирске).





Almera стала последним массовым легковым автомобилем, который продавался японской компанией. До этого Nissan последовательно отказался от моделей Teana, Tiida и Sentra.





Компания решила сосредоточить усилия исключительно на кроссоверах. Сейчас в модельной линейке бренда 5 таких машин: X-Trail, Qashqai, Terrano, Murano и Juke. Драйверами продаж являются X-Trail и Qashqai.





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