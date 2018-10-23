подробности

Nissan отказался от продаж легковых машин

Компания Nissan полностью избавилась от седанов и хетчбэков

Almera стала последним массовым легковым автомобилем
Almera стала последним массовым легковым автомобилем


Компания Nissan прекратила производство седана Almera, который выпускался на мощностях АВТОВАЗа с 2012 года. Таким образом, марка полностью избавилась от легковых машин массового сегмента на отечественном рынке. Спорткар GTR продолжает продаваться, но этот нишевый автомобиль можно купить далеко не во всех дилерских центрах. Остатки запасов Almera планируется распродать к 2019 году.


«Almera пока продаётся, можете ещё приобрести. Все зависит от импортёра, сколько он еще нам будет её поставлять. Переходим полностью на кроссоверы. На GTR нужно отдельное дилерство, определённая зона в шоуруме, определённые сервисные процедуры», — рассказала корреспонденту НГС Юлия Чепугачева, руководитель отдела маркетинга компании «Сибирские моторы» (официальный дилер Nissan в Новосибирске).


Almera стала последним массовым легковым автомобилем, который продавался японской компанией. До этого Nissan последовательно отказался от моделей Teana, Tiida и Sentra. 


Компания решила сосредоточить усилия исключительно на кроссоверах. Сейчас в модельной линейке бренда 5 таких машин: X-Trail, Qashqai, Terrano, Murano и Juke. Драйверами продаж являются X-Trail и Qashqai.


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


Читайте также:

Девушка месяца: Олеся любит чёрный BMW.

Прочтений: 5557

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено