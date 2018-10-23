Япония подождёт: S7 приостановила прямые рейсы из Толмачёво в Токио
Последний в этом году рейс вылетит из Новосибирска в конце октября
S7 Airlines временно прекратит прямые полёты из Новосибирска в Токио. В авиакомпании объясняют это тем, что рейс изначально планировался сезонным, и обещают восстановить его весной будущего года.
Рейс авиакомпании S7 номер 575 Новосибирск — Токио исчезнет из расписания полетов аэропорта Толмачёво уже в ноябре. Последний раз напрямую улететь в Японию из Новосибирска можно будет 27 октября, свидетельствуют данные расписания на сайте аэропорта.
Как пояснили корреспонденту в S7 Airlines, рейс в Японию из Новосибирска — сезонный, он должен возобновиться в летнем расписании, которое начнет действовать в апреле 2019 года.
Прямые регулярные рейсы по маршруту Новосибирск — Токио впервые были запущены S7 в этом году и выполнялись один раз в неделю по субботам. Самолёты вылетали из аэропорта Толмачёво в 23:00 и прибывали в аэропорт Нарита в 7:35 по местному времени. Первый борт улетел в Японию 2 июня 2018 года.
В течение зимы новосибирцам будут доступны полёты в Японию с пересадкой. Так, та же S7 предлагает добраться из Новосибирск в Токио со стыковкой во Владивостоке.
Новые прямые рейсы появляются в Толмачёво регулярно. Так, в конце осени отсюда должны начать летать самолеты авиакомпании «Ижавиа» в Ижевск.
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Стас Соколов
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