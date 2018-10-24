«Претензия на вечность»: Артём Лоскутов продал лозунг Монстрации на аукционе за 600 евро

С этим лозунгом он организовал шествие по Новосибирску в прошлом году

Картина сделана с помощью акрила 
Картина сделана с помощью акрила 

Сегодня, 23 октября, художник из Новосибирска, автор Монстрации Артём Лоскутов продал свою картину с лозунгом акции 2018 года «Севернее Кореи» за 600 евро на аукционе Vladey в Москве. Стартовая цена всех лотов — 100 евро.


Всего на аукционе, который проходил в центре современного искусства «Винзавод», было выставлено 104 лота, картина Лоскутова была 93-м из них. Артём Лоскутов уже два года участвует в торгах Vladey с результатами в диапазоне от 1 400 до 4 000 евро.


«Монстрация по своей сути совсем не то явление, которое призвано что-то объяснить, разжевать, расставить по полочкам, а, скорее, совсем наоборот, поэтому я не готов объяснять все значения лозунга, пусть зритель поработает собственной головой. Это не так уж и сложно», — уверен Лоскутов, рассуждая о лозунге «Севернее Кореи».


Это главный лозунг Монстрации 2018 года 
Это главный лозунг Монстрации 2018 года 


Он отмечает, что этот лозунг занимает всё новые территории и контексты: «Если грубо упростить: обыватель не признаёт причастности той же Монстрации к сфере искусства, требуя предъявить картину. Ну и пожалуйста: вот картина, вот она висит на настоящей выставке, продаётся за существенные деньги вместе с работами, например, Ильи Кабакова, про которого Первый канал только что фильм показывал», — рассказал корреспонденту НГС Артём Лоскутов.


Значимость этой работы лично для себя художник объясняет таким фактом: летом футболку с таким принтом купил Леонид Парфёнов. «Увидел у своего друга и себе захотел. А потом ещё одну: первую, говорит, сын себе забрал. Такой очень существенный для меня «лакмус», проверка на качество того, что ты делаешь. При этом футболка, конечно, — это претензия на актуальность, а холст — претензия на вечность», — добавил Лоскутов.


В 2016 году картину Артёма Лоскутова «Запрещёнка на золотом» продали на аукционе Vladey за 3 тысячи евро.

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