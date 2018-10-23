Добавили 100 самосвалов: мэрия рассказала о том, как будет бороться со снегом

Снег на улицах Новосибирска будут убирать шесть сотен спецмашин

Власти приготовили к зиме 600 единиц спецтехники. На фото — снегоуборочная техника на улице Депутатской у мэрии Новосибирска
Власти приготовили к зиме 600 единиц спецтехники. На фото — снегоуборочная техника на улице Депутатской у мэрии Новосибирска


Сегодня в мэрии рассказали, сколько снегоуборочной техники выйдет на улицы города зимой — на улицы выведут до 600 единиц спецтехники.


По данным пресс-центра мэрии, на содержание и обеспечение работы городских ДЭУ в этом году направлено около 1,5 миллиарда рублей.


Городской парк уборочной техники укомплектован 490 машинами, сообщили в пресс-центре мэрии со ссылкой на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Романа Дронова. 


«Всего в зимний период на городские дороги выйдет около 600 единиц техники, так как дополнительно для вывоза снега будет привлечено около 100 самосвалов», — сообщили в пресс-центре мэрии.


В прошлом году дорожники закупили 49 новых снегоуборочных машин, на которые потратили почти 346,5 миллиона рублей.


В этом году на улицы города выедут 10 подметально-уборочных машин на базе грузового самосвала с быстросъёмным кузовом, 6 комбинированных машин с пескоразбрасывателями и щётками, а также компактные подметально-уборочные машины, автогрейдеры, универсальные машины на базе трактора, бульдозеры, мини-погрузчики и теплокопьё.


В конце февраля к парковке у мэрии Новосибирска пригнали новую снегоуборочную технику: город купил новые автогрейдеры, самосвалы, фронтальный погрузчик и снегопогрузочную машину.

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