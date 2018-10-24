Зима задержится в пути: в Новосибирск идёт тёплый воздух с юга

Уже сегодня снегопады в городе прекратятся

В Новосибирске начинает улучшаться погода: снег перестанет идти, а температура вырастет
В Новосибирске начинает улучшаться погода: снег перестанет идти, а температура вырастет

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни: к концу недели в Новосибирске станет теплее.


Об этом корреспонденту НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


По её словам, сегодня утром, 24 октября, в городе ещё возможен небольшой снегопад. Но уже днём он прекратится, и в последующие двое суток в Новосибирске ожидается погода без осадков. Атмосферное давление вырастет, а ветер начнёт стихать. Если сегодня он будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, то 25 и 26 октября порывы уменьшатся до 3–10 метров в секунду, а направление ветра постепенно изменится с западного на юго-западное.


Ночная температура в ближайшие трое суток ожидается на уровне 0…–3 градусов, при прояснениях может быть холоднее. А дневная температура постепенно начнёт повышаться: если сегодня ожидается +3…+5 градусов, то в четверг уже +5…+7, а в пятницу +6…+8 градусов.


«То есть однородная воздушная масса — антициклон — над нашей территорией будет господствовать со слабым ветром, ясной погодой и низкими ночными [температурами]. И постепенный будет прогрев по мере того, как антициклон будет смещаться на восток. Мы будем находиться уже в более юго-западных потоках, и с юга будет поступать немного более тёплая воздушная масса 26, 27 и 28 [октября] — почти вот так до конца недели», — добавила Марина Виноградова.


Накануне на дорогах Новосибирска наступил день жестянщика: из-за скользкого покрытия резко вырос уровень утренних пробок. При этом горожане начали выкладывать в соцсетях видео и фотографии со своими питомцами, которых в отличие от водителей снегопад порадовал. 


Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

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