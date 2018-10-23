Дочь Александра Карелина попала на престижную вечеринку для детей богатых и знаменитых

Этой ночью в Колонном зале Дома союзов в Москве прошёл Бал дебютанток журнала Tatler

18-летняя дочь депутата Госдумы и олимпийского чемпиона Александра Карелина Василиса попала на бал дебютанток журнала Tatler, который прошёл этой ночью в Москве в Колонном зале Дома союзов. О мероприятии корреспонденту НГС рассказала сама Василиса Карелина.







На балу дебютанток журнала Tatler





«Каждый год [на этом балу] дебютируют 12 девушек — наследниц громких, как бы это пафосно ни звучало, фамилий. Мне посчастливилось попасть в это число. <...> Это как попасть в сказку какую-то наяву. <…> Ты в прекрасном платье, ты в прекрасных туфлях, только короны не хватает. Шучу, конечно», — сообщила Василиса Карелина.







Вместе с Василисой в число 12 девушек, заранее выбранных журналом Tatler, попали дочь певца Лепса Ева, дочь композитора Максима Дунаевского Полина, дочь музыканта группы Uma2rman Владимира Кристовского Ясмин, дочь министра промышленности Дениса Мантурова Лионелла, дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссёра Егора Кончаловского Мария и другие.









Дебютантки Бала Tatler – 2018 поучаствовали в фотосессии, пообщались с такими же известными гостями, станцевали полонез и вальс, а после ужинали и проводили вечер уже в свободном режиме. Девушек-дебютанток к балу, по словам Василисы, готовила целая команда профессиональных визажистов, стилистов, хореографов и т.д. Репетиции проходили в Большом театре.







Дочери олимпийского чемпиона и депутата Госдумы Александра Карелина Василисе 18 лет, она учится на первом курсе в МГИМО на факультете политики и управления. Ранее девушка занималась художественной гимнастикой.





Ранее в журнал Tatler попадал ещё один житель Новосибирска — художественный руководитель оперного театра Владимир Кехман. Tatler один из первых рассказал о любовной истории Кехмана со светской львицей Идой Лоло.

