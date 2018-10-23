Машина из каршеринга попала в аварию с фурой на Бердском шоссе
Авария случилась на перекрёстке с проспектом Строителей
Днём 23 октября на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска машина каршеринговой компании «Делимобиль» столкнулась с фурой.
По информации аваркомов в социальных сетях, авария случилась около 13:15 недалеко от перекрёстка Бердского шоссе и проспекта Строителей.
По предварительной информации, в столкновении никто не пострадал. Согласно сервису Яндекс.Пробки, сейчас на перекрёстке собрался небольшой затор, скорость движения машин в котором не превышает 20 км/ч.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу каршеринговой компании «Делимобиль» с просьбой прокомментировать аварию.
Автомобили столичной службы каршеринга «Делимобиль» появились в Новосибирске в феврале. Это уже третья компания, оказывающая такие услуги в Новосибирске.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/autoberdsk