Машина из каршеринга попала в аварию с фурой на Бердском шоссе

Авария случилась на перекрёстке с проспектом Строителей

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал





Днём 23 октября на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска машина каршеринговой компании «Делимобиль» столкнулась с фурой.





По информации аваркомов в социальных сетях, авария случилась около 13:15 недалеко от перекрёстка Бердского шоссе и проспекта Строителей.





По предварительной информации, в столкновении никто не пострадал. Согласно сервису Яндекс.Пробки, сейчас на перекрёстке собрался небольшой затор, скорость движения машин в котором не превышает 20 км/ч.







Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу каршеринговой компании «Делимобиль» с просьбой прокомментировать аварию.







Из-за аварии на перекрёстке собрался затор





Автомобили столичной службы каршеринга «Делимобиль» появились в Новосибирске в феврале. Это уже третья компания, оказывающая такие услуги в Новосибирске.

