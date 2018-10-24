Раздражённые яркой рекламой жильцы нажаловались в прокуратуру

Светодиодная реклама появилась на здании в конце августа





На улице Ленина в Железнодорожном районе Новосибирска установили новую светодиодную рекламную вывеску — из-за яркого света в окнах жильцы дома напротив неё пожаловались в прокуратуру.





По словам местной жительницы Ирины, яркая вывеска появилась на здании № 12 на улице Ленина в августе. И с тех пор яркий свет мешает жильцам дома напротив, по адресу Ленина, 9.





«В мои окна эта вывеска светит больше всего. Её установили в конце августа. Светит вывеска очень ярко. Приходили из Роспотребнадзора, проводили замеры. Выяснилось, что там превышение нормы идёт значительное: вместо допустимых 7 единиц было 25. На вывеске нет таблички, кому она принадлежит. Комитет по рекламе выдал разрешение на установку этой рекламы. Кто собственник — непонятно. В связи с тем, что световое табло установлено с нарушениями, я сделала запрос в комитет по рекламе, но уже месяц от них нет ответа», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Ирина.





Яркий свет от рекламной вывески мешает спать жильцам дома напротив





По её словам, больше десяти жильцов дома подписали коллективную жалобу в прокуратуру. В прокуратуре Железнодорожного района Новосибирска корреспонденту НГС подтвердили, что коллективная жалоба от жильцов поступала. «По законодательству о рекламе жалобу перенаправили в Роспотребнадзор», — сообщили в прокуратуре.





«Сейчас Роспотребнадзор ждёт разрешения от прокуратуры на проведение совместной проверки. Вывеска светит на половину дома, окна которой выходят на улицу Ленина. Вывеска как раз на уровне моего окна. Очень тяжело, очень мешает. Особенно когда идёт белая реклама», — добавила Ирина.





Корреспондент НГС направил запрос в областное управление Роспотребнадзора с просьбой прокомментировать ситуацию.





В офисе новосибирской компании Satico Group, которая является владельцем помещения на Ленина, 12, от комментариев о ситуации отказались. «Мы воздержимся от комментариев по этой теме», — коротко сообщили в компании.





Недавно стало известно, что в помещении на Ленина, 12 откроется заведение сети Black Star Burger, совладельцем и лицом которого является певец и продюсер Тимати.