Одну бросили, с другой ревели: новосибирцы завалили соцсети постами о любимых книгах

Новосибирцы рассказали, за что не любят главный роман из школьной программы

Новосибирцы устроили в соцсетях флешмоб, где рассказывают о чтении, любимых книгах и об отношении к школьной программе по литературе — о своих предпочтениях в выборе книг сибиряки рассказывают под хэштегом #ячитаю_флэшмоб. Всего за один день участники выложили в Instagram под этим хэштегом 181 пост. К новосибирцам присоединились жители Барнаула, Москвы, Челябинска и других городов России.

Флэшмоб книголюбов начала блогер из Новосибирска Ксения Яковец — она рассказала, что любит читать две книги одновременно, а больше всего плакала над романом Людмилы Улицкой «Казус Кукоцкого» и предложила подписчикам поделиться своими историями о книгах.


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Раз в два месяца я придумываю флэшмоб в рамках одного из заданий курса Проблогер. Сегодня это #яЧитаю_флэшмоб с фактами об отношениях с книгами📚 Приглашаю присоединиться всех желающих) Итак: 1. До десяти лет я читала, что называется, из под палки. 10 страниц в день – обязанность, доводившая меня до сопливого рёва😑 Прорвало после Александра Беляева, которого я залпом полностью прочла в свои 11 и «Планеты обезьян» Буля. С тех пор я человек читающий. 2. Обычно я одновременно читаю две книги разной направленности. И ещё пару слушаю. На чтение всегда находится время. Есть вероятность, что я плохая мать и так себе хозяйка. Но мне больше нравится вариант, что я грамотно распределяю дела😄 3. Больше всего слёз я пролила над «Казусом Кукоцкого» Улицкой. Был непростой период в жизни и так всё совпало, что у меня просто напрочь сорвало кран и я ревела реально неделю. 4. Я самый большой фанат электронных книг. Обожаю иметь огромную библиотеку в маленьком гаджете. В этом вопросе я лишена всякой сентиментальности и мне не надо слушать шорох страниц и нюхать бумагу, чтобы с головой нырнуть в произведение. Представители электронных читалок, я готова вас рекламировать😄 5. Я не из тех, кто гундит, что любая книга всегда лучше экранизации. Очень многие фильмы на 100% совпали с теми картинками, которые возникали в голове в момент прочтения. Навскидку разношёрстная компания: 📽 «Гордость и предубеждение» – тот, что с Фёртом 📽«Часы» Каннингем|Долдри 📽«Чтец» Шлинк|Долдри 📽«Бойцовский клуб» 📽«Поющие в Терновнике» 📽«Исчезнувшая» 📽«Девушка с татуировкой дракона», причём как финчеровской, так и оплевской версии 📽Если начать писать о Кинге, то можно уйти в ночь, но пробегусь по верхушкам: «Побег из Шоушенка», «Долорес Клейборн», «1408», «Кэрри», «Зелёная миля» – да. А «Сияние» и «Кладбище домашних животных» я больше люблю в печатном варианте 📽«10 негритят», не только в старом отечественном варианте, но и в относительно недавнем «И никого не стало», который чуть больше приближен к оригиналу 📽Люблю спорную лурмановскую экранизацию «Великого Гэтсби» 📽«Гарри Поттер», конечно) 6. Не люблю читать вслух🙈 Свесила вечерние сказки на Лёшу. Подключусь, как дело дойдёт до Гарри)

Публикация от Блогер. Это вам не шутки. (@yaksenya)

 
«Больше всего слёз я пролила над "Казусом Кукоцкого" Улицкой. Был непростой период в жизни, и так всё совпало, что у меня просто напрочь сорвало кран и я ревела реально неделю», — написала Ксения Яковец в Instagram. 


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Не могу пройти мимо новой инста-движухи #ячитаю_флэшмоб ⠀ 📚В детстве мне казалось, что чем толще книга - тем она круче. Поэтому выбирала исключительно книги с большим количеством букв, чтобы после прочтения чувствовать себя супергероем. ⠀ 📚Обожала читать энциклопедии! Читать их было также захватывающе, как сейчас сёрфить по википедии. Только без вероятности зайти слишком глубоко в своих исследованиях. ⠀ 📚Часто читаю по несколько книг одновременно, что значительно уменьшает скорость прочтения. Но зато всегда есть книга под настроение. ⠀ 📚Покупаю книги очень редко. Ибо многолетний опыт переездов доказывает то, что книги - это самый тяжелый груз. В основном беру книги у мужа и друзей (@terapi_ya, привет!). Но если книга вызывает у меня восторг, то она обязательно появится у меня на полке. ⠀ 📚Любимые книжки, которые пересматриваю с определенной периодичностью: Остин Клеон «Кради как художник», Грег МакКеон «Эссенциализм. Путь к простоте», Мари Кондо «Магия уборки». Иногда они работают лучше любого тренинга по саморазвитию. ⠀ 📚Из художественного последнее что очень тронуло за самое сердечко - Фредрик Бакман с его «Вторая жизнь Уве» и «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения». ⠀ 📚Открытие года - Андрей Курпатов и его трилогия про «Красную таблетку». ⠀ 📚 Самая глупая книжная покупка - хваленый «Шантарам». Кстати, может нужен кому?😅 ⠀ #проблогер4_флэшмоб

Публикация от Окс 🚀 (@ooks_oks)


«Из художественного последнее, что очень тронуло за самое сердечко, — Фредрик Бакман с его "Вторая жизнь Уве" и "Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения"», — рассказывает участница флешмоба.


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5 фактов о моих взаимоотношениях с книгами в рамках #Ячитаю_флэшмоб: 1️⃣ Книги слушаю, а не читаю. Всегда параллельно занимаясь еще каким-то делом. Книга для меня - прежде всего информация. Шорох страниц и пьянящий запах новой книги - непонятное мне удовольствие🙃 2️⃣ Я не читала «Войну и мир»🙈 Осилила только страницы на французском и заскучала. Возможно, была слишком молода. Но выбрала мир с собой, а не войну с книгой😆 3️⃣ Моё хобби - пореветь над фильмом или книгой. Самая слёзкособирательная книга - «Судьба человека». Сколько раз читала, столько раз утопала в солёном море слёз. Моя волшебная особенность сразу забывать развязку фильма/книги играет мне на руку: в библиотеке выбираю не книгу, а эмоцию, которую хочу прожить снова. И читаю, как в первый раз🙂 4️⃣ У меня неизлечимая болезнь. Органическое неприятие фантастических книг. Даже малая доза в виде прочтения краткого описания на обложке способна вывернуть наизнанку. 5️⃣ Люблю читать вслух на французском. Бесконечно нравится звучание языка. Классика - само собой хороша, но ведь иногда и рабочую переписку начинаю читать вслух, потому что красиво звучит. 🙈 Клиника, да?😆 Ваша очередь, чтецы! #проблогер4_флэшмоб

Публикация от Иляна Парм (@iliana_parm)


Многие участники признаются, что не любят многие произведения из школьной программы по литературе. Роман «Война и мир» Льва Толстого многие участники флешмоба назвали скучным и признались, что не смогли его дочитать до конца.


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За сегодняшний день у меня в ленте уже четыре человека приняли участие в неком #ячитаю_флэшмоб. Считаю это знак и я тоже должна в нем принять участие. Погнали. Моя любовь к чтению родилась с пятого класса из-за списка литературы на лето. Все книги я находила у тети - у них был клад российской и зарубежной классики. @valentina_kucherenko21 маме привет 😉 . Никогда не читала книги в сокращенном варианте. Уж лучше не прочитаю вовсе, чем в сокращении. . “Войну и мир” прочитала, к своему стыду, только в 26 лет. Тут сработал принцип, который описала выше: лучше не читать совсем, чем читать в сокращении. И да, я закончила школу на отлично так и не прочитав “Войну и мир”, ни одной главы. Зато “Мцыри” Лермонтова знаю до сих пор наизусть первые 5 глав. Пока все учили бой с барсом, я учила “Немного лет тому назад, там, где сливаяся шумят обнявшись будто две сестры…”. . Максимально стороной обхожу всякие романы, современную прозу, Коэльо, Мураками и еже с ними, так как считаю, что это бесполезная трата денег и из них нельзя получить ничего полезного. Конечно иногда проскальзывает пара книг, но это чисто от того, чтобы мозг отдохнул от маркетинга и психологии, и начал работать чуть по-другому. Полностью отказалась от электронных книг. Про это уже писала ранее и если в двух словах - они для меня абсолютно бесполезны. Лучше я буду тратить деньги на “бумагу” и “протирать пылюку”. . С гордостью могу сказать, что в последнее время у меня берут читать книги - видят их в постах, сторис, просят подсказать какие книги лучше прочесть. И нет, корона не жмет. Мои друзья прекрасно знают, что лучший для меня подарок - сертификат в "Читай город". . В последнее время подсела на книги про #буддизм и Тибет. И всё благодаря Генриху Харреру и его "Семь лет в Тибете". Кстати, классная книга, только после нее фильм не смотрите. Абсолютно всем советую книгу "Кошка Далай Ламы". Читается на одном дыхании, очень добрая книга, которую я уже перечитала 3 раза. Наверно тут будет история с "Мцыри". . А вы читаете книги? Что любите? #маркетолог_интроверт #книги #маркетинг #книголюб #доммилыйдом #домауютно #домашняябиблиотека #новосибирск

Публикация от 😊 АННА ВАЖЕНИНА😊 (@vazhenina_anna)


«"Войну и мир" прочитала, к своему стыду, только в 26 лет. Тут сработал принцип, который описала выше: лучше не читать совсем, чем читать в сокращении. И да, я закончила школу на отлично, так и не прочитав "Войну и мир", ни одной главы. Зато "Мцыри" Лермонтова знаю до сих пор наизусть первые 5 глав. Пока все учили бой с барсом, я учила "Немного лет тому назад, там, где сливаяся шумят обнявшись будто две сестры…"», — вспомнила уроки литературы в школе Анна из Новосибирска. 


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📝 Ну вот пришел тот день,когда я должна признаться миру ,и , виной тому, #Ячитаю_флэшмоб# -Я запойная. Я запойная читательница:) Взять в руки книгу и пропасть на трое суток- не вопрос! С чего всё началось? Да кто сейчас вспомнит, нашелся добрый человек, дал в руки ребёнку книжицу :) И вот... Ночи напролет, библиотеки, забытые уроки:) 📚 В 12 лет апогеем моей любви к Булычеву стал потоп в квартире, когда в стиральную машину был засунут и забыт на пару часов, шланг для наполнения ее водой( да, в моем детстве были стиралки, которые не набирали воду сами), ну вы понимаете, что было дальше. 📚 Очень любила детективы и наряду с Агатой Кристи и Конан Дойлем любимой была ( почему???) книжка не помню какого автора, но название помню до сих пор- "Запах Шипра"- перечитана она была раз пять. Позже,и Донцова с Устиновой тоже меня не обошли:) 📚 Несколько лет назад мама с большим удивлением призналась нам с сестрой, что никогда не могла понять, почему нам ТАК нравились "Маленькие трагедии" АС Пушкина, что мы обе их постоянно перечитывали - после чего ржали мы с сисрет дня три -до моих 20 лет жили мы с младшей сестрой в одной комнате, и спали мы на одном диване " вальтом" ,а эта книга была ооочень удобна как подставка для маникюра, поэтому и жила на нашем диване постоянно перемещаясь от одной подушки к другой( Шеллак тогда ещё не придумали, в этом и была наша трагедия). 📚 В 11 классе я так прониклась"Мастером и Маргаритой", что впервые написала сочинение по литературе от души- вот прям как думалось, так и писалось- за что получила двойку с комментарием учителя- "Не может в 16 лет ребенок так глубоко мыслить, а значит списала где-то". После этого я в знак протеста перестала писать сочинения вообще. 📚Главным достижением считаю свою читающую 13летнюю дочь, с молоком матери, так сказать:) у нас ни один шоппинг не проходит без зависания на часок в книжном. 📚 Сейчас ухожу в читательский отрыв чаще всего в отпуске, потому как нужно по ночам спать, по утрам куда-то ехать, днями работать, а вечерами, сами понимаете.. Залипаю,скорее, на автора, и читаю, читаю, пока не лопну.⏬⏬⏬

Публикация от Светлана Семушева (@svetlanasemusheva)


Зато «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова участники отметили как книгу, которую читали в запой.


«В 11-м классе я так прониклась "Мастером и Маргаритой", что впервые написала сочинение по литературе от души — вот прям как думалось, так и писалось — за что получила двойку с комментарием учителя — "Не может в 16 лет ребенок так глубоко мыслить, а значит списала где-то". После этого я в знак протеста перестала писать сочинения вообще», — рассказала одна из участниц акции.


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Наконец-то нормальный флешмоб! Про книги! Вот, например, пять произвольных фактов про меня и книги. 1. В подростковом возрасте я сидела на форуме фантаста Андрея Белянина и там познакомилась с Анастасией Завозовой. С тех пор она выпустила две свои книги, перевела «Щегла» и вообще стала невероятно крутой. В своих книжных вкусах я ориентируюсь на неё. А фэнтези читать перестала. 2. В основном, я читаю в отпуске. В отпуске я читаю почти каждую свободную минуту: в самолёте, в очереди, в ожидании завтрака... Вообще всё время читаю. Словом, я отличная компания! 3. Если книга мне очень понравилась, я рекламирую её окружающим. А близким даже подкидываю. Так у бабушки появились «Благоволительницы» и «Щегол». Я книжный тиран, о да! 4. В основном, я стараюсь читать книги современных авторов. И меня очень удивляют люди, которые топят за классику, даже не прочитав «Щегла»... Но на вкус и цвет фломастеры разные, разумеется. 5. Моя ex-коллега Надя как-то метко написала, что чтение — не повод для гордости. Это просто хобби. Я с этим полностью согласна. В мире полно и других удовольствий. #ячитаю_флэшмоб

Публикация от Маша Вастистова (@maria_siberia)


Многие участники считают, что не стоит ограничиваться только классикой, и что важно читать и современных авторов.


«В основном я стараюсь читать книги современных авторов. И меня очень удивляют люди, которые топят за классику, даже не прочитав "Щегла"... Но на вкус и цвет фломастеры разные, разумеется», — объясняет своё мнение участница по имени Мария.


Новосибирцы часто присоединяются к необычным флешмобам в соцсетях. Один из последних — Skibidi Challenge, ради которого горожане начали повторять странные танцы из клипа группы LITTLE BIG, а накануне так же станцевал Снеговик и чирлидерши хоккейного клуба «Сибирь».

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