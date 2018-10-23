Одну бросили, с другой ревели: новосибирцы завалили соцсети постами о любимых книгах

Новосибирцы устроили в соцсетях флешмоб, где рассказывают о чтении, любимых книгах и об отношении к школьной программе по литературе — о своих предпочтениях в выборе книг сибиряки рассказывают под хэштегом #ячитаю_флэшмоб. Всего за один день участники выложили в Instagram под этим хэштегом 181 пост. К новосибирцам присоединились жители Барнаула, Москвы, Челябинска и других городов России.



Флэшмоб книголюбов начала блогер из Новосибирска Ксения Яковец — она рассказала, что любит читать две книги одновременно, а больше всего плакала над романом Людмилы Улицкой «Казус Кукоцкого» и предложила подписчикам поделиться своими историями о книгах.









«Больше всего слёз я пролила над "Казусом Кукоцкого" Улицкой. Был непростой период в жизни, и так всё совпало, что у меня просто напрочь сорвало кран и я ревела реально неделю», — написала Ксения Яковец в Instagram.









«Из художественного последнее, что очень тронуло за самое сердечко, — Фредрик Бакман с его "Вторая жизнь Уве" и "Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения"», — рассказывает участница флешмоба.









Многие участники признаются, что не любят многие произведения из школьной программы по литературе. Роман «Война и мир» Льва Толстого многие участники флешмоба назвали скучным и признались, что не смогли его дочитать до конца.











«"Войну и мир" прочитала, к своему стыду, только в 26 лет. Тут сработал принцип, который описала выше: лучше не читать совсем, чем читать в сокращении. И да, я закончила школу на отлично, так и не прочитав "Войну и мир", ни одной главы. Зато "Мцыри" Лермонтова знаю до сих пор наизусть первые 5 глав. Пока все учили бой с барсом, я учила "Немного лет тому назад, там, где сливаяся шумят обнявшись будто две сестры…"», — вспомнила уроки литературы в школе Анна из Новосибирска.







Зато «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова участники отметили как книгу, которую читали в запой.





«В 11-м классе я так прониклась "Мастером и Маргаритой", что впервые написала сочинение по литературе от души — вот прям как думалось, так и писалось — за что получила двойку с комментарием учителя — "Не может в 16 лет ребенок так глубоко мыслить, а значит списала где-то". После этого я в знак протеста перестала писать сочинения вообще», — рассказала одна из участниц акции.









Многие участники считают, что не стоит ограничиваться только классикой, и что важно читать и современных авторов.





«В основном я стараюсь читать книги современных авторов. И меня очень удивляют люди, которые топят за классику, даже не прочитав "Щегла"... Но на вкус и цвет фломастеры разные, разумеется», — объясняет своё мнение участница по имени Мария.





Новосибирцы часто присоединяются к необычным флешмобам в соцсетях. Один из последних — Skibidi Challenge, ради которого горожане начали повторять странные танцы из клипа группы LITTLE BIG, а накануне так же станцевал Снеговик и чирлидерши хоккейного клуба «Сибирь».