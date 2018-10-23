Забороли белого колобка: новосибирцы вывели своих питомцев гулять по первому снегу

НГС публикует подборку с милыми довольными животными

Пёс Перчик разрушает снежный ком
Пёс Перчик разрушает снежный ком


Утром во вторник, 23 октября, Новосибирск накрыло снегопадом — горожане начали выкладывать в соцсетях видео и фотографии со своими питомцами, которых в отличие от водителей первый снег порадовал. 


Новосибирец Константин Кошкин опубликовал в своём аккаунте в Instagram забавное видео, на котором его пёс Перчик «борется со снежным колобком».


НГС решил посмотреть, что выкладывают в соцсетях владельцы других животных, и подготовил подборку.


Если ваш питомец тоже гулял по свежему снегу и вы сняли его на фото или видео, присылайте  их нам через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.


Вот то видео, которым поделился со своими подписчиками Константин Кошкин. 



Пёс Боб, у которого есть свой личный Instagram, принарядился по такому случаю.



В этой же цветовой гамме одет скотчтерьер Лафи.



Зима забралась на нос таксе на этом фото.



Сибирский хаски напряжённо что-то ищет.



Пудель Тотошка пытается слиться с городским пейзажем.



Йорк Арчи тоже немного задел зиму.



В конце прошлого года НГС делал подборку с животными, украшенными в честь Нового года.

Прочтений: 3631

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (26)26
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено