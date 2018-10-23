Забороли белого колобка: новосибирцы вывели своих питомцев гулять по первому снегу
НГС публикует подборку с милыми довольными животными
Утром во вторник, 23 октября, Новосибирск накрыло снегопадом — горожане начали выкладывать в соцсетях видео и фотографии со своими питомцами, которых в отличие от водителей первый снег порадовал.
Новосибирец Константин Кошкин опубликовал в своём аккаунте в Instagram забавное видео, на котором его пёс Перчик «борется со снежным колобком».
НГС решил посмотреть, что выкладывают в соцсетях владельцы других животных, и подготовил подборку.
Если ваш питомец тоже гулял по свежему снегу и вы сняли его на фото или видео, присылайте их нам через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.
Вот то видео, которым поделился со своими подписчиками Константин Кошкин.
Пёс Боб, у которого есть свой личный Instagram, принарядился по такому случаю.
В этой же цветовой гамме одет скотчтерьер Лафи.
Зима забралась на нос таксе на этом фото.
Сибирский хаски напряжённо что-то ищет.
Пудель Тотошка пытается слиться с городским пейзажем.
Йорк Арчи тоже немного задел зиму.
В конце прошлого года НГС делал подборку с животными, украшенными в честь Нового года.
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Елена Громкова
Скриншот и фото instagram.com