Власти объяснили, из-за какой катастрофы целый микрорайон могут увезти в Каргат

В администрации сообщили, что в опасной зоне стоят все 17 домов микрорайона

Жителей будут спасать от затопления в Каргате





Администрация Ленинского района Новосибирска объяснила, почему на подъездах в микрорайоне «Дивногорский» появились объявления с инструкцией по эвакуации.





Жители домов увидели объявления 17 октября — в них отмечалось, что они живут «в зоне возможных опасностей». Кроме того, жителей предупреждали о том, что в случае, если объявят эвакуацию, им нужно в течение 3 часов явиться в школу № 73 на Котовского, 16, а оттуда их увезут в Каргатский район.





В администрации Ленинского района в ответ на запрос корреспондента НГС пояснили, что по постановлению Правительства РФ эвакуация планируется в мирное время.





«В настоящее время планирование эвакуационных мероприятий подходит к завершению, в связи с этим до населения доводится информация о попадании в зоны возможных опасностей и назначении выделенного безопасного района для размещения», — ответили на запрос НГС в администрации.





Также в администрации пояснили, с чем связана опасность в «Дивногорском».





«В зоны возможных опасностей попадают все 17 жилых домов микрорайона "Дивногорский". <...> Микрорайон "Дивногорский" располагается в зоне возможного затопления», — отмечается в ответе на запрос.





Также чиновники пояснили, что по руководству МЧС о проведении эвакуации «о времени явки на сборный эвакуационный пункт (далее — СЭП) эвакуируемое население оповещается через объекты экономики (предприятия, учреждения, организации), учебные заведения, жилищно-эксплуатационные органы. Каждый гражданин обязан знать, когда и на какой СЭП ему надо явиться».





Квоты по размещению во время эвакуации определял председатель эвакуационной комиссии Новосибирской области.





«При планировании эвакуационных мероприятий населения на особый период эвакуационной комиссией Ленинского района безопасным районом для жителей "Дивногорского" микрорайона был определен Каргатский район Новосибирской области», — пояснили в администрации района.





Такие объявления появились на домах в «Дивногорском» на прошлой неделе



