В Новосибирском областном суде сменилось руководство

Срок полномочий Риммы Шатовкиной закончился накануне

Исполняющим обязанности председателя суда стала Елена Пилипенко
Исполняющим обязанности председателя суда стала Елена Пилипенко

В Новосибирском областном суде сменилось руководство — место ушедшей в отставку Риммы Шатовкиной заняла её заместитель Елена Пилипенко. Сейчас она исполняет обязанности председателя.


«Приказом Верховного суда Российской Федерации от 18 октября 2018 года <…> в связи с прекращением полномочий председателя Новосибирского областного суда Шатовкиной Риммы Викторовны с 23 октября 2018 года осуществление полномочий председателя Новосибирского областного суда возложено на заместителя председателя Новосибирского областного суда Пилипенко Елену Александровну», — говорится в сообщении на сайте облсуда.


Как сообщили в суде, Елене Пилипенко 41 год, она окончила юридический факультет Томского госуниверситета. В 2005–2008 годах занимала должность мирового судьи 8-го судебного участка Ленинского района Новосибирска. Позже работала судьёй в Ленинском районном и Новосибирском областном судах. В 2015–2017 годах была председателем Дзержинского районного суда Новосибирска. В июле 2017 года президент России Владимир Путин назначил Елену Пилипенко заместителем председателя Новосибирского облсуда.


Римма Шатовкина возглавляла областной суд шесть лет — с 23 октября 2012 года. Две с половиной недели назад стало известно, что 61-летняя председатель отозвала заявление о рассмотрении её кандидатуры на второй срок.

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