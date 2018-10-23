Снова зелено: новосибирцы скинулись и посадили новые деревья у лицея на Советской

Накануне против стройки бизнес-центра на этом месте выступил мэр

Жители ближайших домов и ученики лицея высадили новые деревья неподалёку от ранее вырубленных

Сегодня у лицея № 22 «Надежда Сибири» в Железнодорожном районе Новосибирска посадили 10 деревьев — жители ближайших домов и учащиеся лицея высадили их неподалёку от ранее вырубленных.







Деревья в сквере вырубили 15 октября. Как рассказал корреспонденту НГС местный житель Владимир Тонконог, горожане сами скинулись на саженцы деревьев.





«Это и жильцы ближайших домов, и родители учащихся, и просто неравнодушные жители города — всё делаем с помощью широкой общественности. Сейчас высаживаем саженцы — двухметровые липы и черёмухи», — пояснил Владимир Тонконог.





Он также подчеркнул, что в высадке помимо жильцов участвуют учащиеся и администрация лицея. «Человек, наверное, 40 всего. Мы можем сами сделать зелёные насаждения, ландшафтный дизайн точно так же, с помощью частной инициативы. Нам бюджетных [денег] не надо, просто отдайте нам нашу землю», — сказал Владимир Тонконог.





Всего горожане посадили 10 лип и черёмух





Владимир Тонконог отметил, что они могут облагородить и вырубленный сквер без поддержки городского бюджета





15 октября возле лицея № 22 «Надежда Сибири» на улице Советская, 63 спилили несколько десятков деревьев, за которые мэрия получила 24 тысячи рублей.





