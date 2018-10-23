Снова зелено: новосибирцы скинулись и посадили новые деревья у лицея на Советской
Накануне против стройки бизнес-центра на этом месте выступил мэр
Сегодня у лицея
Деревья в сквере вырубили 15 октября. Как рассказал корреспонденту НГС местный житель Владимир Тонконог, горожане сами скинулись на саженцы деревьев.
«Это и жильцы ближайших домов, и родители учащихся, и просто неравнодушные жители города — всё делаем с помощью широкой общественности. Сейчас высаживаем саженцы — двухметровые липы и черёмухи», — пояснил Владимир Тонконог.
Он также подчеркнул, что в высадке помимо жильцов участвуют учащиеся и администрация лицея. «Человек, наверное, 40 всего. Мы можем сами сделать зелёные насаждения, ландшафтный дизайн точно так же, с помощью частной инициативы. Нам бюджетных [денег] не надо, просто отдайте нам нашу землю», — сказал Владимир Тонконог.
15 октября возле лицея
Деревья снесли для подготовки площадки, на которой построят восьмиэтажный деловой центр с парковкой. Вчера мэр Новосибирска Анатолий Локоть распорядился остановить стройку у лицея
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Дмитрий Здорников
Фото Густаво Зырянова