Новосибирец выпал с пятого этажа и отделался переломом ноги

Мужчину увезли в больницу

Инцидент произошёл в Дзержинском районе Новосибирска
Инцидент произошёл в Дзержинском районе Новосибирска


Утром 23 октября мужчина выпал из окна 5-го этажа дома на улице Трикотажной в Дзержинском районе Новосибирска.


«Мужчина выпал. Сообщение поступило в 7:45. <…> Находится в медицинском учреждении. Я знаю, что он жив», — сообщил корреспонденту НГС сотрудник пресс-службы Главного управления МВД по Новосибирской области.


Сейчас полиция проводит проверку инцидента. По сообщению очевидцев в соцсетях, скорая увезла мужчину с открытым переломом ноги. 


В начале прошлого года годовалый мальчик выпал из окна многоэтажки и остался жив. Его спасло то, что сначала он упал на ветки дерева, а потом на траву.

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