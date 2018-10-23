Новосибирец выпал с пятого этажа и отделался переломом ноги

Инцидент произошёл в Дзержинском районе Новосибирска





Утром 23 октября мужчина выпал из окна 5-го этажа дома на улице Трикотажной в Дзержинском районе Новосибирска.





«Мужчина выпал. Сообщение поступило в 7:45. <…> Находится в медицинском учреждении. Я знаю, что он жив», — сообщил корреспонденту НГС сотрудник пресс-службы Главного управления МВД по Новосибирской области.







Сейчас полиция проводит проверку инцидента. По сообщению очевидцев в соцсетях, скорая увезла мужчину с открытым переломом ноги.





В начале прошлого года годовалый мальчик выпал из окна многоэтажки и остался жив. Его спасло то, что сначала он упал на ветки дерева, а потом на траву.