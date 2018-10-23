Из политехнического колледжа в Академгородке эвакуировали учеников

В пакете оказались спортивные штаны

Сегодня утром, 23 октября, из политехнического колледжа в Академгородке эвакуировали людей.







«В данном учреждении был обнаружен пакет. Действительно, люди были выведены. В пакете спортивные штаны. Хозяин спортивных штанов установлен», — сообщили корреспонденту НГС в полиции.





На месте эвакуации работали полиция, скорая помощь, пожарные и саперы.





«Мне позвонила дочь, сказала, что колледж эвакуировали. Всех полностью [вывели] — и детей, и преподавателей. Не дали даже вещи забрать, кроме верхней одежды», — сообщила в редакцию Ольга Орлова, мать одной из студенток первого курса.





Студентам разрешили взять только верхнюю одежду





В четверг, 18 октября, из ТРЦ «Сибирский Молл» эвакуировали посетителей из-за сообщения о бесхозном предмете.