Из политехнического колледжа в Академгородке эвакуировали учеников
На месте работают оперативные службы
Сегодня утром, 23 октября, из политехнического колледжа в Академгородке эвакуировали людей.
«В данном учреждении был обнаружен пакет. Действительно, люди были выведены. В пакете спортивные штаны. Хозяин спортивных штанов установлен», — сообщили корреспонденту НГС в полиции.
На месте эвакуации работали полиция, скорая помощь, пожарные и саперы.
«Мне позвонила дочь, сказала, что колледж эвакуировали. Всех полностью [вывели] — и детей, и преподавателей. Не дали даже вещи забрать, кроме верхней одежды», — сообщила в редакцию Ольга Орлова, мать одной из студенток первого курса.
В четверг, 18 октября, из ТРЦ «Сибирский Молл» эвакуировали посетителей из-за сообщения о бесхозном предмете.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Александра Трофименко, Дмитрий Здорников
Фото Ольги Орловой