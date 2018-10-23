Главу новосибирской фирмы заподозрили в махинациях при благоустройстве пешеходной зоны

В прокуратуре считают, что из-за этого бюджет не досчитался 2,3 миллиона

В прокуратуре считают, что часть денег из бюджета новосибирская фирма получила незаслуженно

Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора новосибирского ООО «СК "Строитель"» — его подозревают в махинациях при благоустройстве пешеходной зоны в центре Колывани под Новосибирском.







К выводам о том, что глава компании допустил нарушения, пришла прокуратура Колыванского района во время проверки.







«Проверка показала, что в сентябре 2017 года администрация рабочего поселка для реализации государственной программы Новосибирской области "ЖКХ Новосибирской области в 2015–2020 годах" заключила с ООО "СК «Строитель»" муниципальный контракт на выполнение благоустройства площадок на территории муниципального образования. Контрактом было предусмотрено проведение обществом работ на сумму свыше 7,5 миллиона рублей. "Исполняя" принятые на себя обязательства, руководитель организации-подрядчика в актах приема-передачи выполненных работ указал не соответствующие действительности сведения об объёмах и стоимости произведённых работ: об асфальте, тротуарной плитке, электрооборудовании и прочем», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.





По данным облпрокуратуры, глава администрации Колывани подписал эти акты и полностью перечислил деньги СК «Строитель». Таким образом, считают в надзорном ведомстве, глава фирмы нанёс муниципалитету ущерб почти на 2,3 миллиона рублей.





Как уточнил корреспонденту НГС прокурор Колыванского района Алексей Феоктистов, новосибирская организация должна была благоустроить пешеходную зону на улице Московской. «Работы выполнены — часть. Часть работ не выполнена, но предъявлена к оплате. Использовались материалы дешевле, чем предъявлено. <…> Из этого складывается [ущерб]», — пояснил прокурор.







В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области рассказали, что материалы своей проверки надзорное ведомство направило следователям, и они возбудили в отношении директора фирмы уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере). Кроме того, прокуратура района предъявила руководителю фирмы иск с требованием возместить причинённый ущерб.







Корреспондент НГС дозвонилась до ООО «СК "Строитель"» по телефону, указанному в базе «Контур-Фокус», но в компании заявили, что не намерены давать интервью.







Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении топ-менеджеров группы компаний «ПТК-30» Антона и Владимира Коноваловых. Их подозревают в мошенничестве: по версии следствия, отец и сын продавали квартиры, которые были в залоге у банка.