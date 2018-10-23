Фура вылетела в кювет и легла на бок на трассе под Новосибирском
Авария произошла на Северном объезде
Утром 23 октября под Новосибирском фура съехала в кювет, снесла забор и легла на бок.
«На Северном объезд в сторону Новосибирска напротив микрорайона Светлый», — написал в редакцию НГС читатель.
Также читатели прислали в редакцию видео с последствиями аварии.
Сегодня из-за снега ситуация на дорогах сложная не только на трассах, но и в Новосибирске — с утра уровень пробок вырос в два раза по сравнению с обычным утром.
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Елена Громкова
Видео читателей
Скриншот видео