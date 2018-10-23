Фура вылетела в кювет и легла на бок на трассе под Новосибирском

Авария произошла на Северном объезде

ДТП случилось недалеко от микрорайона Светлый
ДТП случилось недалеко от микрорайона Светлый


Утром 23 октября под Новосибирском фура съехала в кювет, снесла забор и легла на бок.


«На Северном объезд в сторону Новосибирска напротив микрорайона Светлый», — написал в редакцию НГС читатель.


Также читатели прислали в редакцию видео с последствиями аварии.




Сегодня из-за снега ситуация на дорогах сложная не только на трассах, но и в Новосибирске — с утра уровень пробок вырос в два раза по сравнению с обычным утром.

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