Видео: сэйв вратаря «Сибири» возглавил рейтинг лучших за неделю

«Лучшим вратарём признан Дэнни Тэйлор ("Сибирь"), в двух матчах недели пропустивший в игровое время одну шайбу, а также отыгравший на ноль поединок против "Динамо" (Минск). Тэйлор отразил 98,39% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 0,48 (оба показателя — лучшие в Лиге за неделю)», - говорится в сообщении КХЛ.

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Елена Громкова

Фото hcsibir.ru

Видео video.khl.ru