Видео: сэйв вратаря «Сибири» возглавил рейтинг лучших за неделю

Дэнни Тэйлор отличился в матче против челябинского «Трактора»

Дэнни Тэйлор стал лучшим вратарём прошлой недели
Дэнни Тэйлор стал лучшим вратарём прошлой недели


Континентальная хоккейная лига составила топ-10 лучших сэйвов недели — на первую строчку попал вратарь Дэнни Тэйлор.


Сэйв, благодаря которому Тэйлор возглавил рейтинг, случился в гостевом матче против челябинского «Трактора» в конце первого периода.


Кроме того, Тэйлор был признан лучшим игроком предыдущей игровой недели.


«Лучшим вратарём признан Дэнни Тэйлор ("Сибирь"), в двух матчах недели пропустивший в игровое время одну шайбу, а также отыгравший на ноль поединок против "Динамо" (Минск). Тэйлор отразил 98,39% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 0,48 (оба показателя — лучшие в Лиге за неделю)», - говорится в сообщении КХЛ.




Прочтений: 2013
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