В Новосибирске наступил день жестянщика: пробки выросли в два раза

Около 8 часов утра уровень пробок уже оценивался в 6 баллов

Очевидцы сообщают об авариях в разных частях города
Очевидцы сообщают об авариях в разных частях города


Утром 23 октября в Новосибирске из-за скользких дорог резко вырос уровень пробок.


«Загруженность автодорог Новосибирска необычно высока. Сейчас в городе 6 баллов, что на 3 балла выше обычного», — сообщает «Яндекс» в 7:45.


К 8:45 в городе было уже 9 баллов.


Если вы сегодня утром попали в пробку, присылайте фото и видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.


Аварийные комиссары «Автоспаса» рассказали про аварию, которая случилась в 7:05 на Немировича-Данченко.


«Hyundai двигался по Немировича-Данченко со стороны Ватутина в сторону моста. Загорелся красный сигнал светофора, водитель стал тормозить на летней резине и пролетел вперёд на гололеде. В этот момент справа на зелёный сигнал светофора со стороны жилых домов выезжал Chevrolet, и произошло столкновение», — рассказали аваркомы.


Аваркомы сообщают, что Hyundai был на летней резине. Фото vk.com/avtospasrus
Аваркомы сообщают, что Hyundai был на летней резине. Фото vk.com/avtospasrus


У Chevrolet отвалился бампер. Фото vk.com/avtospasrus
У Chevrolet отвалился бампер. Фото vk.com/avtospasrus


«Бугринский мост встал. Впервые такое утром за все время, что я помню», — пишет в редакцию читатель.


Бугринский мост тоже стоит в пробке
Бугринский мост тоже стоит в пробке


Ещё одну фотографию с Бугринского моста в знак подтверждения пробки прислал другой читатель
Ещё одну фотографию с Бугринского моста в знак подтверждения пробки прислал другой читатель


Около 9 часов утра очевидцы сообщили об аварии на Бердском шоссе по направлению из города.


Авария на Бердском шоссе
Авария на Бердском шоссе


В Новосибирске наступил день жестянщика: пробки выросли в два раза (обновляется)


Наиболее сложная ситуация в городе с раннего утра был на Октябрьском мосту, здесь затор в обе стороны, очевидцы сообщают об авариях.


В частности, последствия аварии в сторону Восхода можно было увидеть на Октябрьском мосту ещё в 7 часов утра.


ДТП на мосту случилось рано утром
ДТП на мосту случилось рано утром


Октябрьский мост был практически заблокирован 
Октябрьский мост был практически заблокирован 


«Зафиксирована необычно сложная пробка — улица Восход, Коммунальный мост, от улицы Кирова до площади Лыщинского. В пробке длиной 3,2 км можно потерять 25 минут, что на 20 минут больше обычного», — отмечает «Яндекс».


Из-за выпавшего снега похожая ситуация на дорогах складывалась в предыдущий раз в воскресенье.

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