В Новосибирске наступил день жестянщика: пробки выросли в два раза

Около 8 часов утра уровень пробок уже оценивался в 6 баллов

Очевидцы сообщают об авариях в разных частях города





Утром 23 октября в Новосибирске из-за скользких дорог резко вырос уровень пробок.





«Загруженность автодорог Новосибирска необычно высока. Сейчас в городе 6 баллов, что на 3 балла выше обычного», — сообщает «Яндекс» в 7:45.





К 8:45 в городе было уже 9 баллов.





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Аварийные комиссары «Автоспаса» рассказали про аварию, которая случилась в 7:05 на Немировича-Данченко.





«Hyundai двигался по Немировича-Данченко со стороны Ватутина в сторону моста. Загорелся красный сигнал светофора, водитель стал тормозить на летней резине и пролетел вперёд на гололеде. В этот момент справа на зелёный сигнал светофора со стороны жилых домов выезжал Chevrolet, и произошло столкновение», — рассказали аваркомы.





Аваркомы сообщают, что Hyundai был на летней резине. Фото vk.com/avtospasrus





У Chevrolet отвалился бампер. Фото vk.com/avtospasrus





«Бугринский мост встал. Впервые такое утром за все время, что я помню», — пишет в редакцию читатель.





Бугринский мост тоже стоит в пробке





Ещё одну фотографию с Бугринского моста в знак подтверждения пробки прислал другой читатель





Около 9 часов утра очевидцы сообщили об аварии на Бердском шоссе по направлению из города.





Авария на Бердском шоссе









Наиболее сложная ситуация в городе с раннего утра был на Октябрьском мосту, здесь затор в обе стороны, очевидцы сообщают об авариях.





В частности, последствия аварии в сторону Восхода можно было увидеть на Октябрьском мосту ещё в 7 часов утра.





ДТП на мосту случилось рано утром





Октябрьский мост был практически заблокирован





«Зафиксирована необычно сложная пробка — улица Восход, Коммунальный мост, от улицы Кирова до площади Лыщинского. В пробке длиной 3,2 км можно потерять 25 минут, что на 20 минут больше обычного», — отмечает «Яндекс».





Из-за выпавшего снега похожая ситуация на дорогах складывалась в предыдущий раз в воскресенье.