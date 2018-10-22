Одну пропустили: «Сибирь» проиграла казанскому «Ак Барсу»

Новосибирцы не смогли отыграться за предыдущее поражение

За матч «Сибирь» пропустила всего одну шайбу, но этого оказалось достаточно
За матч «Сибирь» пропустила всего одну шайбу, но этого оказалось достаточно


Сегодня, 22 октября, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла казанскому «Ак Барсу», пропустив одну шайбу, — месяц назад команда также проиграла «Ак Барсу» со счётом 2:3.


Первые два периода прошли без забитых шайб — хорошо работали вратари Дэнни Тейлор «Сибири» и Владислав Подъяпольский «Ак Барса», спасая команды от изменения счёта.


В третьем периоде, на 48-й минуте, нападающий «Ак Барса» Роб Клинкхаммер открыл счёт — 1:0 в пользу гостей. Это произошло через 20 секунд после удаления защитника «Сибири» Константина Алексеева за подножку. На протяжении оставшихся минут счёт не изменился.



По информации на сайте «Сибири», следующая игра новосибирцев пройдёт дома 24 октября против «Витязя» из Московской области. Сейчас «Сибирь» располагается на последней строчке турнирной таблицы Восточной конференции лиги.

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