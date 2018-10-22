Под Новосибирском пропал 14-летний подросток — его разыскивают в городе

Ранее ребёнок неоднократно уходил из дома

Подросток ушёл из дома в селе Вьюны
Подросток ушёл из дома в селе Вьюны

Добровольцы поискового отряда «Доброспас — Новосибирск» попросили помощи в поисках 14-летнего Кирилла Хан-Кю-Доя, который пропал в Колыванском районе Новосибирской области 18 октября.


Как сообщила корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Доброспас» Мария Парватова, подросток ранее неоднократно уходил из дома. «Его постоянно находили на территории города, поэтому мы просим обратить внимание людей на места скопления: торговые центры, автовокзалы и так далее», — рассказала Мария Парватова.


Кирилл Хан-Кю-Дой ушёл из дома в селе Вьюны 18 октября. Последний раз его видели бегущим в сторону трассы. Мария Парватова уточнила, что до сегодняшнего дня его местонахождение остаётся неизвестно. 


Согласно информации в ориентировке, Кирилл Хан-Кю-Дой среднего телосложения, у него светлые волосы и голубые глаза. Рост пропавшего около 175 см. В день исчезновения был одет в чёрную куртку, чёрные спортивные штаны и серые кроссовки. Мальчика можно узнать по небольшому шраму на носу.


Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего подростка, просят позвонить по единому номеру 112 или на номер поискового отряда «Доброспас — Новосибирск» 8 (953) 887–17–77.



Подростка часто находили на территории Новосибирска
Подростка часто находили на территории Новосибирска


15 октября добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 13-летнего Александра Левина, который не вернулся из школы в Заельцовском районе Новосибирска. Его нашли днём 16 октября.

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