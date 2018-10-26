проблема

Город забыли спросить: в кадетском корпусе самовольно поставили памятник лыжникам с гранатой

Теперь скульптуру могут снести или переделать

Бригада была сформирована в сентябре 1942 года из 20–22-летних солдат
Бригада была сформирована в сентябре 1942 года из 20–22-летних солдат


На территории Сибирского кадетского корпуса открыли памятник 29-й новосибирской отдельной лыжной бригаде — как оказалось, незаконно: его размещение не согласовали с городом. Теперь скульптуру пытаются согласовать задним числом: 22 октября на сайте мэрии появились документы для согласования размещения. Ему предстоит пройти общественные обсуждения, а затем художественный совет города. 


Как пояснила корреспонденту НГС начальник городского департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова, памятник открыли в нарушение договорённостей. «Имеется в виду без согласования. Поэтому они сейчас подали документы, чтобы попытаться согласовать его. Это конфликтная ситуация, потому что опять сперва ставят, а потом обращаются к нам», — сказала Анна Терешкова.


Она также отметила, что если памятник не согласуют, то его придётся демонтировать. «Художественный совет имеет такое право, ровно как и право перенести его в любое другое место. Мы много памятников отклонили, многие изменили и доделали, так что внешний вид памятника тоже может измениться, если так решит совет», — предупредила Анна Терешкова.


Как сообщили в Сибирском кадетском корпусе в ответ на запрос НГС, памятник получил одобрение Управления по государственной охране объектов культурного наследия, а его размещение согласовали с министерством образования Новосибирской области. «Установка памятника на территории Сибирского кадетского корпуса осуществлено Новосибирским региональным отделением общероссийской ответственной организации "Человек и закон"», — говорится в ответе на запрос за подписью директора кадетского корпуса Андрея Бахвалова.


Сейчас городской департамент культуры, спорта и молодёжной политики собирает предложения и замечания по памятнику. Высказать их можно в электронном виде, направив файлы по адресу imiheev@admnsk.ru. Мнения горожан принимаются с 26 октября по 16 ноября 2018 года.


Памятник торжественно открыли 1 сентября, в церемонии принял участие (тогда ещё) врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. На постаменте изображены два солдата, вооружённые автоматами, один солдат также держит в руке гранату. Сейчас памятник установлен на территории Сибирского кадетского корпуса со стороны, примыкающей к Красному проспекту.

Прочтений: 1909

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (31)31
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено