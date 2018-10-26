Город забыли спросить: в кадетском корпусе самовольно поставили памятник лыжникам с гранатой

Бригада была сформирована в сентябре 1942 года из 20–22-летних солдат





На территории Сибирского кадетского корпуса открыли памятник 29-й новосибирской отдельной лыжной бригаде — как оказалось, незаконно: его размещение не согласовали с городом. Теперь скульптуру пытаются согласовать задним числом: 22 октября на сайте мэрии появились документы для согласования размещения. Ему предстоит пройти общественные обсуждения, а затем художественный совет города.





Как пояснила корреспонденту НГС начальник городского департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова, памятник открыли в нарушение договорённостей. «Имеется в виду без согласования. Поэтому они сейчас подали документы, чтобы попытаться согласовать его. Это конфликтная ситуация, потому что опять сперва ставят, а потом обращаются к нам», — сказала Анна Терешкова.





Она также отметила, что если памятник не согласуют, то его придётся демонтировать. «Художественный совет имеет такое право, ровно как и право перенести его в любое другое место. Мы много памятников отклонили, многие изменили и доделали, так что внешний вид памятника тоже может измениться, если так решит совет», — предупредила Анна Терешкова.





Как сообщили в Сибирском кадетском корпусе в ответ на запрос НГС, памятник получил одобрение Управления по государственной охране объектов культурного наследия, а его размещение согласовали с министерством образования Новосибирской области. «Установка памятника на территории Сибирского кадетского корпуса осуществлено Новосибирским региональным отделением общероссийской ответственной организации "Человек и закон"», — говорится в ответе на запрос за подписью директора кадетского корпуса Андрея Бахвалова.







Сейчас городской департамент культуры, спорта и молодёжной политики собирает предложения и замечания по памятнику. Высказать их можно в электронном виде, направив файлы по адресу imiheev@admnsk.ru. Мнения горожан принимаются с 26 октября по 16 ноября 2018 года.





Памятник торжественно открыли 1 сентября, в церемонии принял участие (тогда ещё) врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. На постаменте изображены два солдата, вооружённые автоматами, один солдат также держит в руке гранату. Сейчас памятник установлен на территории Сибирского кадетского корпуса со стороны, примыкающей к Красному проспекту.