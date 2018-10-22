Коптюг или Цивьян: назван список выдающихся личностей, в честь которых могут назвать Толмачёво

Имя этого человека должно дополнить историческое название аэропорта

Конкурс «Великие имена России» стартовал полторы недели назад — его организаторы предложили присвоить имя какого-нибудь знаменитого человека аэропорту Толмачёво
Конкурс «Великие имена России» стартовал полторы недели назад — его организаторы предложили присвоить имя какого-нибудь знаменитого человека аэропорту Толмачёво

В общественной палате Новосибирской области обнародовали предварительный список выдающихся россиян, в честь которых могут назвать аэропорт Толмачёво.


Этот перечень общественная палата составила на основе предложений от жителей региона. 


«Десять кандидатов мы выдвинули, которые набрали лидирующее количество голосов на наших площадках», — рассказала корреспонденту НГС председатель общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.


В список вошли:

1. Александр Покрышкин.

2. Михаил Лаврентьев.

3. Евгений Мешалкин.

4. Николай Гарин-Михайловский.

5. Арнольд Кац.

6. Георгий Байдуков.

7. Валентин Коптюг.

8. Павел Сухой.

9. Валерий Чкалов.

10. Яков Цивьян.


По словам Галины Гридневой, вскоре этот предварительный список появится на сайте ВеликиеИмена.рф, где уже сегодня, 22 октября, должен начаться второй этап конкурса. На этом этапе любой желающий сможет предложить имя знаменитого человека, которое достойно дополнить название того или иного аэропорта. Для этого нужно будет до 28 октября зайти на сайт и заполнить специальную форму.


Проект «Великие имена России» стартовал 11 октября: его организаторы предложили присвоить имена выдающихся россиян 45 крупным аэропортам, в том числе и новосибирскому Толмачёво. К предлагаемым кандидатурам есть свои требования. 


«Это большие заслуги перед отечеством, подвиги, либо это ученые, профессиональные достижения в каждой области. Также обязательно должна быть историческая связь с регионом. Конкурс ограничивает участие политиков, которые работали в периоде новейшей истории. Это сделано специально, чтобы не политизировать конкурс, чтобы не было неправильной шумихи вокруг него», — рассказывала ранее Галина Гриднева.


В честь какого выдающегося человека вы бы назвали аэропорт Толмачёво?

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  • Александр Покрышкин.
  • Михаил Лаврентьев.
  • Евгений Мешалкин.
  • Николай Гарин-Михайловский.
  • Арнольд Кац.
  • Георгий Байдуков.
  • Валентин Коптюг.
  • Павел Сухой.
  • Валерий Чкалов.
  • Яков Цивьян.
  • Другой вариант имени.
  • Оставьте название аэропорта в покое.
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