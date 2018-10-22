Помощница адвоката получила срок за переоформление чужих квартир на своего начальника

Помощница адвоката признала свою вину в мошенничестве с недвижимостью

В Новосибирске завершился суд над 28-летней помощницей адвоката, которую обвиняли в мошенничестве с жильём.







Суд установил, что юрист помогла обмануть пятерых владельцев квартир и домов, которые заняли деньги у её начальника.







«Суд <…> ей назначил три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. <…> Дело рассмотрено не только в особом порядке, но и при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве», — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Новосибирска, гособвинитель по делу Ксения Короед. Приговор в законную силу ещё не вступил.







Как уточнила гособвинитель, юрист помогала своему начальнику отнимать у владельцев недвижимость в Новосибирске и Бердске.







«По версии следствия, адвокат выдавал гражданам займы под залог принадлежащего им недвижимого имущества, при этом, пользуясь юридической неграмотностью заёмщиков, убеждал их в необходимости оформления доверенности на имя его помощницы, предусматривающей широкие полномочия по распоряжению заложенной недвижимостью. Кроме того, договоры займов предусматривали условия о выплате неустойки в размере от 2–7% от суммы займа за каждый день просрочки. Через некоторое время после выдачи займов мужчина уклонялся от получения платежей заёмщиков либо предоставлял им отсрочку по платежам, убеждая, что якобы не будет начислять проценты за просрочку, тем самым искусственно создавал условия для начисления неустойки», — рассказывали ранее в прокуратуре Новосибирской области.







В ведомстве поясняли, что после этого адвокат заключал соглашения об отступном со своей помощницей, у которой были доверенности от должников. По условиям этих соглашений, заёмщики передавали адвокату в счёт долга своё жильё.







«Эти соглашения заключались без ведома заёмщиков, и в них указывалась существенно заниженная стоимость передаваемого в качестве отступного недвижимого имущества», — сообщали в облпрокуратуре.







Как уточнила Ксения Короед, таким образом в 2013–2015 годах адвокат отнял недвижимость у четырёх владельцев. Ещё в одном случае сделать это не получилось, потому что владелица квартиры в Бердске обратилась в Росреестр и написала заявление о том, чтобы сделки с её недвижимостью были возможны только при её личном участии.







Как поясняли ранее в облпрокуратуре, позже обманутые заёмщики обратились в суды и добились того, чтобы соглашения об отступном были признаны незаключёнными. Но, по словам Ксении Короед, переоформить на себя эту недвижимость законные владельцы пока не могут, так как в рамках уголовного дела следователь наложил арест на дома и квартиры.





Как рассказала гособвинитель, сегодня, 22 октября, Центральный районный суд Новосибирска признал 28-летнюю сообщницу адвоката виновной в четырёх случаях группового мошенничества и ещё в одном покушении на групповое мошенничество. Свою вину осуждённая полностью признала.







Уголовное дело в отношении самого адвоката суд рассматривает отдельно.

