Большой планетарий остановил показы фильмов до конца школьных каникул

На модернизацию закрывается Звёздный зал

Звёздный зал закрывают на две недели
Звёздный зал закрывают на две недели


Большой новосибирский планетарий объявил о начале модернизации оборудования и двухнедельном закрытии Звёздного зала, в котором показывают полнокупольные фильмы.


Таким образом, закрытие Звёздного зала выпадает на первые в этом учебном году школьные каникулы, которые начнутся с 29 октября.


«Мы специально, конечно, не подгадывали под школьные осенние каникулы — просто так получилось из-за поставки оборудования. Оборудование у нас иностранное, поставляется долго, и тут скорее от поставщиков зависит, чем от нашего желания, — так просто совпало. Не получается [перенести], потому что муниципальный контракт уже заключён и там уже никуда не подвинешь, к сожалению», — объяснил корреспонденту НГС замдиректора Большого новосибирского планетария по научно-методической работе Илья Орлов.


Звёздный зал начнёт работу только 6 ноября.


Илья Орлов отметил, что для школьников кроме Звёздного зала есть и другие активности. Например, как отмечается в сообщении планетария, в ближайшие две недели будут открыты Башня Фуко, обсерватория, кафе, также желающие могут побывать на обзорной экскурсии по планетарию.


В сообщении планетария отмечается, что изображение на полнокупольном экране создаётся шестью проекторами. 


«Во время модернизации имеющиеся ламповые проекторы будут заменены на лазерные. Лазерные проекторы — это новое поколение проекторов, их особенность в том, что они используют лазерный источник света для вывода информации. Такие проекторы обладают рядом преимуществ по сравнению с ламповыми: большая яркость, контрастность, долговечность, простота в обслуживании. После замены проекторов полнокупольный экран станет показывать оригинальное изображение в несколько раз лучше (точность цветопередачи станет выше, резкость изображения также повысится)», — отмечают специалисты. Конкурс на закупку оборудования был объявлен в июле.

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